عاجل.. الفنانة دينا عبد الله تتعرض لحادث سير برفقة والدتها.. ونقل الأخيرة للمستشفى





تعرضت الفنانة دينا عبد الله، لحادث سير، وتلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.





وأفادت مصادر لـ "الفجر الفني"، بأن حالتها مستقرة، فيما تم تم نقل والدتها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج.





وتتواجد الفنانة الآن داخل قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث.



عن حياتها

ولدت في القاهرة، دخلت المجال الفني في عام 1970 ومازالت مستمرة فيه، وهي شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله. حاصله علي ليسانس الآداب جامعه القاهرة قسم فرنسي 1987

أعمالها

نادي القلوب الجريحة مسلسل 2007

مرات جوزى رشا مسلسل 2005

الشراقي مسلسل 1997

جوازة ناقصاها شاهد تمثيلية 1995

ليالي الحلمية (ج5) مسلسل 1995

عفوا وظيفة هانم مسلسل 1995

غلط البنات هالة فيلم 1994

لعبة القتل فيلم 1994

ابرياء في المصيده مسلسل 1993

الواد الجن مسرحية 1993

في قلب الليل مسلسل 1992

كذبة واحده تمثيلية 1992

عائلة عصرية جدا مسرحية 1992

ليالي الحلمية (ج4) مسلسل 1992

يا ناس يا هووه نعيمه فيلم 1991

المزاج فيلم 1991

مطلوب عروسه عبلة مسلسل 1990

رأفت الهجان (ج1) مسلسل 1987

الاحتياط واجب سوزي فيلم 1983

محمد رسول الله ج(2) مريم الصغيرة مسلسل 1981

مفتش المباحث دينا مسلسل 1979

ليالى ياسمين فيلم 1978

على هامش السيرة الطفلة مسلسل 1978

مايوه لبنت الاسطى محمود فيلم 1978

كباريه الحياة فيلم 1977

الامام الطبري مسلسل 1977

عالم عيال عيال فيلم 1976

بيت بلا حنان طفلة فيلم 1976

شاطئ العنف طفلة فيلم 1975

الكل عاوز يحب طفلة فيلم 1975

امراتان طفلة فيلم 1975

يوم الأحد الدامى طفلة فيلم 1975

الحفيد طفلة فيلم 1974

شياطين إلى الأبد الطفلة فيلم 1974

أميره..حبي أنا سامية (طفلة) فيلم 1974

السلم الخلفي فيلم 1973

الشحات طفلة فيلم 1973

بيت من رمال طفلة فيلم 1972

أصعب جواز[1] طفلة فيلم 1970



