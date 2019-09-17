عاجل.. الفنانة دينا عبد الله تتعرض لحادث سير برفقة والدتها.. ونقل الأخيرة للمستشفى
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:29 ص
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تعرضت الفنانة دينا عبد الله، لحادث سير، وتلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.
وأفادت مصادر لـ "الفجر الفني"، بأن حالتها مستقرة، فيما تم تم نقل والدتها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج.
وتتواجد الفنانة الآن داخل قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث.
عن حياتها
ولدت في القاهرة، دخلت المجال الفني في عام 1970 ومازالت مستمرة فيه، وهي شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله. حاصله علي ليسانس الآداب جامعه القاهرة قسم فرنسي 1987
أعمالها
نادي القلوب الجريحة مسلسل 2007
مرات جوزى رشا مسلسل 2005
الشراقي مسلسل 1997
جوازة ناقصاها شاهد تمثيلية 1995
ليالي الحلمية (ج5) مسلسل 1995
عفوا وظيفة هانم مسلسل 1995
غلط البنات هالة فيلم 1994
لعبة القتل فيلم 1994
ابرياء في المصيده مسلسل 1993
الواد الجن مسرحية 1993
في قلب الليل مسلسل 1992
كذبة واحده تمثيلية 1992
عائلة عصرية جدا مسرحية 1992
ليالي الحلمية (ج4) مسلسل 1992
يا ناس يا هووه نعيمه فيلم 1991
المزاج فيلم 1991
مطلوب عروسه عبلة مسلسل 1990
رأفت الهجان (ج1) مسلسل 1987
الاحتياط واجب سوزي فيلم 1983
محمد رسول الله ج(2) مريم الصغيرة مسلسل 1981
مفتش المباحث دينا مسلسل 1979
ليالى ياسمين فيلم 1978
على هامش السيرة الطفلة مسلسل 1978
مايوه لبنت الاسطى محمود فيلم 1978
كباريه الحياة فيلم 1977
الامام الطبري مسلسل 1977
عالم عيال عيال فيلم 1976
بيت بلا حنان طفلة فيلم 1976
شاطئ العنف طفلة فيلم 1975
الكل عاوز يحب طفلة فيلم 1975
امراتان طفلة فيلم 1975
يوم الأحد الدامى طفلة فيلم 1975
الحفيد طفلة فيلم 1974
شياطين إلى الأبد الطفلة فيلم 1974
أميره..حبي أنا سامية (طفلة) فيلم 1974
السلم الخلفي فيلم 1973
الشحات طفلة فيلم 1973
بيت من رمال طفلة فيلم 1972
أصعب جواز[1] طفلة فيلم 1970
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