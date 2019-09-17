كارول سماحة تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة لها بفستان عاري الساق (صورة)



كارول توجه رسالة لعاصي الحلواني



حرصت الفنانة كارول سماحة، توجيه رسالة للفنان عاصي الحلاني، بعد سقوطه من فوق حصانه منذ أيام قليلة، حيث كتبت كارول، عبر حسابها على "تويتر" :"ألف حمد الله على سلامتك عاصي، اللي عنده قلب شجاع مثلك بيتخطى بإذن الله كل العقبات".



كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.



يُشار أن أخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وتم طرحها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد عن مليوني مشاهدة على "يوتيوب".



مشاركة كارول فى فيلم الصدفة



يشار أن كارول تستعد حاليا لطرح فيلم "بالصدفة" وهو أول تجربة سينمائية لها، ومن بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.



وطرحت المطربة كارول سماحة منذ أيام قليلة، كليبا جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، وذلك عبر يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.



كارول توجه رسالة لابنتها



احتفلت الفنانة ​كارول سماحة​ مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها تالا،حيث نشرت كارول سماحة صورتين مع ابنتها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"علقت قائلة عليها : "شكرًا لك يا أحلى ملاك، لأنك اخترت أن أكون أُمًّا لك، وعلى إسعادي بروحك الجميلة، طوال الأربع سنوات الماضية".



لمحات من حياتها الفنية



بدأت كارول سماحة في مجال الفن مع الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999، لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان ، بدأت في عام 2003 بـ "اغنية الطفولة".





وقدمت اغانى عديدة للأطفال منها:" اغنية الطفولة"،" اضواء الشهرة"، "انا حرة"، "حدودي السما"، وقدمت مسرحية غنائية هى "آخر أيام سقراط.

وظهرت كارول في الصورة وهى مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، ومفتوح بفتحة طويلة من الجانب كاشفًا عن ساق، والجانب الآخر كان مغلقا وخالى من الفتحات، وتركت شعرها منسدلا.