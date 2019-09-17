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توخيل يستقر على هذا الثنائي في خط هجوم باريس ضد ريال مدريد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
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توخيل يستقر على هذا الثنائي في خط هجوم باريس ضد ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، على أن ثنائي خط هجومه المصابين، الفرنسي كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني، لن يكونا جاهزين لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.

وخلال بيان لنادي العاصمة الفرنسية، تم الإعلان أن: "كيليان مبابي وإدينسون كافاني.. تقدم ملحوظ، سيعاودان التمارين مع الفريق نهاية الأسبوع".

ومن الجدير بالذكر أن ثنائي خط الهجوم الباريسي قد تعرض للإصابة في المباراة قبل الماضية ضد فريق تولوز، ضمن منافسات الدوري المحلي في 25 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يستضيف باريس سان جيرمان، على ملعب بارك دي برانس، ريال مدريد المتوج باللقب في أربع مناسبات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في مواجهة تطغى عليها الغيابات في الطرفين.

وسوف يغيب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا العائد إلى صفوف بطل فرنسا بعد غياب أشهر، بداعي الإيقاف، فيما يغيب مواطنه مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب ابراهيم دياز عن صفوف النادي الملكي.

وعلى ذلك فإنه سيعتمد نادي العاصمة الفرنسية بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل في خط المقدمة على الأرجنتيني الوافد الجديد ماورو إيكاردي الذي انتقل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية من إنتر الايطالي، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج.
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