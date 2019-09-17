توخيل يستقر على هذا الثنائي في خط هجوم باريس ضد ريال مدريد

أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، على أن ثنائي خط هجومه المصابين، الفرنسي كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني، لن يكونا جاهزين لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.





وخلال بيان لنادي العاصمة الفرنسية، تم الإعلان أن: "كيليان مبابي وإدينسون كافاني.. تقدم ملحوظ، سيعاودان التمارين مع الفريق نهاية الأسبوع".





ومن الجدير بالذكر أن ثنائي خط الهجوم الباريسي قد تعرض للإصابة في المباراة قبل الماضية ضد فريق تولوز، ضمن منافسات الدوري المحلي في 25 أغسطس الماضي.



