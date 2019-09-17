اسعار الدولار اليوم الثلاثاء بجميع البنوك

اسعار الدولار اليوم

سجلت اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، استقراًر بعد التراجعات التى شهدها أمس بقيمة 2 قرشَا واقترابة من مستويات 16 جنيهُا



وسجل الدولار خسائر جديد بنهاية تعاملات الأمس اليوم بقيمة 2 قرشًا؛ ليصل إلى 16.29 جنيه لشراء، ونحو 16.31 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

أسعار الدولار بالبنوك :

و سجلت اسعار الدولار اليوم 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع في بنك التعمير والأسكان، وبلغ في بنك الأسكندرية 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الأسلامي سجل 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع، وبلف في بنك البركة 16.33 جنيه للشراء و16.43 جنيه للبيع، ويلغ في البنك الأهلى وبنك مصر وبنك مصر ايران وبنك العودة نحو 16.32 جنيه للشراء و 16.42 جنيه للبيع، وبلغ في البنك المركزي 16.29 جنيه للشراء، و16.31 للبيع.

اسعار الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك:

وجائت اسعار الدولا اليوم بالبنوك كالاتى في الجدول التالى :

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.29 16.31 اسعار الدولار في بنك مصر 16.32 16.43 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.32 16.43 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.33 16.43 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.32 16.43 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.35 16.45 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.30 16.40 اسعار الدولار في بنك عودة 16.37 16.47

توقعات متفائلة لسعر الدولار :

توقع عدد كبير من الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيه بنهاية العام مع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.

وقالت عليا المهدي استاذة الاقتصاد، إن استمرار تراجع الدولار يوميًا مع استمرار تحسن الاقتصادي، سيجعلة يصل إلى 16 جنيه بنهاية العام الحالى، على أن يحقق مستويات 15 جنيه منتصف 2020.

توقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة :

وتعد مصر من افضل الاقتصاديات الناشئة التى حققت معدلات نمو مرتفعة العام الماضي، وهو ما اثر على تراجع الدولار أمام الجنيه، وسط تبنيها نظام صرف حر.

وكشف مصطفي مدبولى رئيس الوزراء عن توقعاتة بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2020.

وقال" مدبولى" في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية ”نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو ثمانية بالمئة بحلول 2022“.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي 5.6 % في السنة المالية 2018-2019.