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نجل فؤاد المهندس: "والدي كان بيحب يقعد مع البوابين وبتوع الجراج" (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
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نجل فؤاد المهندس: والدي كان بيحب يقعد مع البوابين وبتوع الجراج (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال محمود المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، إن والده كان شخصية طيبة للغاية، وكان لديه عزة نفس وعظمة تكبر، معقبًا: "كان بيحب يقعد مع البوابين وبتوع الجراج".

وتابع نجل الفنان فؤاد المهندس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،، أن والده كان محترمًا في كل شيء سواء داخل شغله أو خارجه.

ولفت إلى أن والده كان أب مثالي للغاية، وقام بتعليمه الصبر والحزم، معقبا: " أبويا علمنا نبقى رجالة، علمنا نعرف نقوم من أي مشكلة نقع فيها". 

وأضاف: "أبويا كان بيتنرفز بسرعة على أي حاجة، وبيصفى بسرعة جدًا، وحنون جدًا، وكان عاشقًا للطفل بطريقة مميتة، وكان يحزن عند رؤيته لأي شخص عجوز".

وتحل ذكرى رحيل الفنان الراحل فؤاد المهندس اليوم، الذي استطاع أن ينتزع الضحكة والابتسامة من قلوب المشاهدين دون ابتذال في الاداء.

نبذة عن الراحل

ولد الراحل فؤاد المهندس في السادس من سبتمبر عام 1925 في حي العباسية، وكان والده عالم لغة غربية، وترتيبه الثالث بن أشقائه، وأنضم لفريق التمثيل بالجامعة بعد التحاقة بكلية التجارة، وعندما شاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني على المسرح أعجب به كثيرًا، وضمه لفرقته المسرحية، وبعد ذلك انضم لفرقة "ساعة لقلبك"، ومن ثم دخل عالم التمثيل.


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