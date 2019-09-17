نجل فؤاد المهندس: "والدي كان بيحب يقعد مع البوابين وبتوع الجراج" (فيديو)

ولفت إلى أن والده كان أب مثالي للغاية، وقام بتعليمه الصبر والحزم، معقبا: " أبويا علمنا نبقى رجالة، علمنا نعرف نقوم من أي مشكلة نقع فيها".



وأضاف: "أبويا كان بيتنرفز بسرعة على أي حاجة، وبيصفى بسرعة جدًا، وحنون جدًا، وكان عاشقًا للطفل بطريقة مميتة، وكان يحزن عند رؤيته لأي شخص عجوز".



وتحل ذكرى رحيل الفنان الراحل فؤاد المهندس اليوم، الذي استطاع أن ينتزع الضحكة والابتسامة من قلوب المشاهدين دون ابتذال في الاداء.



نبذة عن الراحل



ولد الراحل فؤاد المهندس في السادس من سبتمبر عام 1925 في حي العباسية، وكان والده عالم لغة غربية، وترتيبه الثالث بن أشقائه، وأنضم لفريق التمثيل بالجامعة بعد التحاقة بكلية التجارة، وعندما شاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني على المسرح أعجب به كثيرًا، وضمه لفرقته المسرحية، وبعد ذلك انضم لفرقة "ساعة لقلبك"، ومن ثم دخل عالم التمثيل.

