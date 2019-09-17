"أديب" يعرض صورًا لـ محمد علي في ملهى ليلي: "قائد نغش"



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ساخرا "محمد علي قعد بيدرس مستقبل مصر، يارب يا محمد تشتري كباريه في برشلونة، انبسط يا محمد"، منوها بأن الإخواني حمزة زوبع عرض لمحمد علي صورا، ويعقبون عليها أن محمد علي يخطط لمستقبل مصر.



وأضاف "أديب"، "طول الليل محمد علي تاعب نفسه، ويجي الصبح يقولك البلد"، موضحا أن محمد علي دخل في علاقة جديدة مع فتاة تبلغ 25 عاما، ووالدها طبيب شهير في أسبانيا.



وتابع ساخرا، "قائد ثورتنا نغش، أنا عايز أعارض.. الراجل ده قاعد في إسبانيا بيعاني"، عارضا مجموعة من صور الفيلا االتي يبنيها محمد علي، قائلا: "أصل إحنا أغنياء أوي يا محمد"، موضحا أن محمد لا يعيش في برشلونة ولكن في مدينة تبعد 20 دقيقة عن برشلونة.



واستطرد، "بيعمل فيلا، وحمام سباحة، وطول الليل بيفكر في مستقبل مصر، وبيوطد علاقات مصر مع دول حوض البحر المتوسط.. بتجيب الفلوس منين اللي بيقولك كلوني".



هذا وقد أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشخصيت التي ظهرت مؤخرًا مثل محمد علي مجرد أدوات في يد جماعة الإخوان يستخدمونها لإثارة القلقلة في مصر، خاصة بعد أن فشلوا في استمالة المصريين، وخطتهم أصبحت مكشوفة للمصريين منذ فترة.

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورا لسهرة للمقاول الهارب محمد علي من داخل ملهى ليلي بأسبانيا.