نسخة برشلونة المصغرة.. تشافي يقود السد لنصف نهائي أبطال آسيا

حقق نادي السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة انتصار كبير بنتيجة 3-1 علي نادي النصر السعودي في مباراة العودة ببطولة دوري أبطال آسيا ليصعد بتلك النتيجة إلي نصف نهائي البطولة بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز النصر بنتيجة 2-1 لتصبح النتيجة النهائية للقائين 4-3 ليخطو تشافي خطوة مهمة في مشواره التدريبي مع السد وينتظر المتأهل من الهلال والاتحاد لمواجهته في نصف النهائي.





أفكار تشافي

1- اعتمد تشافي منذ بداية المباراة علي الضغط العالي علي لاعبي المنافس واللعب بدفاع Compact لتقريب خطوط الفريق من بعضها البعض واللعب كوحده واحدة لتلاشي الخطورة الكبيرة عند مهاجمي النصر وهو ما تظهره خريطة تمركز لاعبي السد خلال المباراة.

2 - اعتمد تشافي علي تقارب لاعبي الخط الهجومي من بعضهم البعض بل وتبادل او تغيير مراكزهم في بعض الأوقات وهو ما ظهر في لقطة الهدف الأول للسد بتحرك أكرم عفيف الجناح الأيسر داخل منطقة الجزاء وإحرازه الهدف برأسيه من مركز 9 المخصص للمهاجم الصريح.





تراجع النصر

في المقابل قدم النصر مستوي أقل بكثير من إمكانيات لاعبيه بالاعتماد على أسلوب لعب دفاعي بحت وهو ما تظهره خريطة تمركز لاعبي النصر بتواجد 7 لاعبين في منتصف ملعب النصر





كما تظهر الخريطة الحرارية لثنائي قلب الدفاع عمر هوساوي وعبدالله مادو تمركزهم بشكل مستمر داخل منطقة جزاء فريقهم.









الأرقام تثبت تفوق السد

لغة الأرقام جاءت موافقة لما يحدث علي أرض الميدان حيث بلغن نسبة استحواذ السد 66% مقابل 34% للنصر، وصوب لاعبو السد 23 تسديدة في مقابل 8 تسديدات فقط للنصر، ونجح لاعبو السد في 8دريبل بالكرة من أصل 10 في المقابل نجح لاعبو النصر في 3 كرات من أصل 8، وفاز لاعبو السد في 53 صراع فردي علي الكرة في المقابل فاز النصر في 32 صراع، ولعب لاعبو السد 20 عرضية و 62 كرة طولية بنسبة نجاح 63% في مقابل 9 عرضيات و 57 كرة طولية بنسبة نجاح 28% فقط للنصر.





نجم المباراة

أكرم عفيف لاعب السد كان رجل المباراة حيث حصل على تقييم إجمالي 9 من 10 وذلك بعدما لعب 89 دقيقة أحرز خلالهم هدف ولمس الكرة في 81 وبلغت دقة تمريراته 78%، وصنع 5 تمريرات مفتاحية، ولعب 9 عرضيات وتمريرة طويلة ناجحة، وخاض 6 صراعات هوائية وصراع وحيد ارضي نجح فيهم بنسبة 100%، بالإضافة إلي 2 تاكلينج ناجحين والفوز بالاستحواذ في 6 مرات مرتين منهم في الثلث الأخير من الملعب، وجاءت خريطته الحرارية خلال المباراة كالاتي:-

أسوأ لاعب في المباراة

بينما كان جوليانو صانع العاب النصر أسوأ لاعبي المباراة بتقييم 5.6 من 10 وذلك بعدما فشل في صناعة أو احراز اي هدف أو حتي صناعة أي تمريرة مفتاحية، ولعب 3 عرضيات وكرة وحيدة طولية جميعهم بشكل خاطئ، وفشل في 4 محاولات للدريبل وأهدر فرصتين محققتين للتهديف، وخسر الاستحواذ في 18 مرة، كما دخل في 10 التحامات أرضية فشل في 6 منهم والتحام هوائي وحيد فشل فيه.

شخصية تشافي تظهر علي السد

وظهرت شخصية تشافي علي لاعبي السد الذين اكملوا 575 تمريرة خلال المباراة بنسبة نجاح 85% في مقابل 290 تمريرة للنصر وبنسبة نجاح لم تتجاوز 72%، وبعد أحرازهم الهدف الثالث نجحوا في الاستحواذ وتدوير الكرة بتمريرات رائعة بشكل متقن لقتل حماس لاعبي النصر الذين كانوا يبحثون عن هدف التعديل وهو ما يثبت شخصية كبيرة للاعبي السد اكتسبوها من أفكار مدربهم الرائع تشافي هيرنانديز.







