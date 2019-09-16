بعد فشل ضم بوجبا.. ريال مدريد يعود للتعاقد مع نجم وسط توتنهام

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن هناك اهتمام جاد من نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع الدولي الدانماركي ونجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدانماركي إريكسن خلال صيف عام 2020، وحتى الآن لم يقم اللاعب بتجديد عقده مع السبيرز، ويبدو أنه راغبًا في البحث عن تجربة جديدة خارج كتيبة المدرب مارويسيو بوتشيتينيو.



