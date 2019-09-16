بعد فشل ضم بوجبا.. ريال مدريد يعود للتعاقد مع نجم وسط توتنهام
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:52 م
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عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن هناك اهتمام جاد من نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع الدولي الدانماركي ونجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد الدانماركي إريكسن خلال صيف عام 2020، وحتى الآن لم يقم اللاعب بتجديد عقده مع السبيرز، ويبدو أنه راغبًا في البحث عن تجربة جديدة خارج كتيبة المدرب مارويسيو بوتشيتينيو.
وألمحت التقارير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه اللاعب قريبًا من الرحيل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، فإنه لم يرحل اللاعب عن السبيرز وشارك معه في انطلاقة الموسم الجديد 2019-2020.
وبحسب ما ذكرته تقارير الصحف الإسبانية والمدريدية بوجه خاص، فإن نادي ريال مدريد الإسباني من جهته قد فقد الأمل في التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبات يبحث عن البديل له.
وفي ظل ذلك، وضع ريال مدريد اسم كريستيان إريكسين كأحد أبرز أولوياته التي سيحاول الحصول عليها في يناير المقبل مستغلًا اقتراب عقده من نهايته، ما سيجعل توتنهام يلجأ إلى عدم المغالاة.
وفي سياق متصل، فإن تقارير الصحف الإيطالية قد ذكرت من قبل أن إريكسين سيكون التحدي القادم بالنسبة لإنتر ومديره الرياضي جيوسيبي ماروتا.
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