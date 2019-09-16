لحسم ملف مدرب المنتخب.. الجبلاية تعقد اجتماعا الأربعاء بالجزيرة

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يعقد مجلس إدارة اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ اجتماعا مطولا يوم الأربعاء المقبل؛ بمقر الجبلاية بالجزيرة لبحث بعض الملفات الهامة.



ويأتي ملف استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية الأوليمبية تحت 23 عاما؛ على رأس مناقشات الاتحاد بجانب حسم ملف المدير الفني للمنتخب الوطني.



ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية الأوليمبية تحت 23 عاما؛ خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



واقترب إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري بقوة من منصب المدير الفنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، بعد دعمه بقوة من قبل المشرف على المنتخب الوطنى الأول وعضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل.



ويضع اتحاد الكرة المصري الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.



ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الكينى في شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها الكاميرون 2021 المقبل.