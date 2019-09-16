شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر streem salah كورة لايف رابط سريع ليفربول ضد نابولي now kora
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:43 م
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ستكون الجماهير المصرية على موعد مع مشاهدة يلا شوت الجديد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 16-9-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت الجديد والقنوات الناقلة لها:
وتقام مباراة ليفربول ونابولي على ملعب "ملعب سان باولو" الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" المُشفرة، وقناة "Arena Sport 1".
ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم فاروجيا كان، بمساعدة ألان كاميليري، ويمكنك مشاهدة المباراة بتلعيق عصام الشوالي.
مباراة ليفربول ومضيفه نابولي ستجري في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء وسيتم نقلها عبر beIN SPORTS HD1.
ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص بالمواجهة مع رسائل مباشرة ومعلومات وافية عن الفريقين.
تابع لايف مباراة نابولي وليفربول مباشر، حيث يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفربول، وهو يستعد لخوض العديد من المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق نابولي في المباراة القادمة مضيفه فريق ليتشي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتوفر beIN عبر خدمة CONNECT عبر الانترنت النقل المباشر للقاء ايضاً بجودة عالية للمشتركين من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتدم.
وأعلن الموقع الرسمي عن تحرك بعثة ليفربول من مطار جون لينون بالأراضي الإنجليزية، متجهين إلى الأراضي الإيطالية، لخوض مواجهة الغد أمام الفريق الذي يقوده المدير الفني كارلو أنشيلوتي.
وضمت قائمة ليفربول كلًامن:
فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، بريفستر، روبيرسون، ماتيب، كيليهر وأليكساندر أرنولد.
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي وليفربول الثلاثاء 17/9/2019 في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب سان باولو على الأراضي الإيطالية، وتُقام مباراة نابولي وليفربول في إطار منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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