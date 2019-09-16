فينجر يوضح سر معاناة مشاكل مانشستر يونايتد

كشف الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، أن سبب تراجع فريق مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، هو عدم إيجاد الطريقة الجماعية التي اعتاد عليها الفريق، والتي بدت واضحة في عصر السير أليكس فيرجسون.





وخلال تصريحات تلفزيونية، قال المدرب العملاق فينجر: "لم يجدوا بعد الطريقة الجماعية المناسبة، ربما لأن هؤلاء اللاعبين ليسوا بالنضج الكافي ليلعبوا من أجل مانشستر يونايتد".

وتابع المدرب التاريخي للجانرز: "نشعر أن شيئاً ما يتحضر ولكنه ليس جاهزاً بعد، لهذا أقول إنهم ليسوا مرشحين للحصول على بطولة حالياً".

واختتم تصريحاته بقوله: "هل سيحققون مثل ما حققه جيجز وسكولز وبيكهام خلال فترة لعبهم، شخصياً لست مقتنعاً بذلك".





ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث.



ويقود الشياطين الحمر فنيًا، النرويجي أولي جونار سولشاير، منذ ان تمت إثالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بسبب تردي الأوضاع وسوء النتائج.