شاهد.. الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم

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عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يستشهد فيه بآيات من القرآن الكريم، خلال مؤتمر صحفي له.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف روسيا معروف تجاه المسألة المتعلقة بهجوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.



وأضاف بوتين، خلال تصريحات له بمؤتمر صحفي، أنه فيما يتعلق بتقديم المساعدات للسعودية فهناك توصيات في القرآن الكريم تنص على التخلي عن أي نوع من أنواع العدوان باستثناء الدفاع عن الأمة، ويجب تنفيذها، مؤكدًا أنهم مستعدون لتقديم مساعدات للسعودية من خلال تقديم منظومات الدفاع الجوي المعاصرة.



وتابع الرئيس الروسي: "دفاعتنا الجوية سوف تدافع عن جميع المنشآت السعودية من أي تهديد جوي".



وأشار "بوتين"، إلى أن اليمن تعيش أزمة حقيقية، بل كارثة إنسانية حقيقية، مؤكدًا أنهم مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية لشعب اليمن، متابعًا: "ندعو الجميع لأن يتصرف بنفس الطريقة".



وأكد الرئيس الروسي، أنه من أفضل الطرق لتسوية الأزمة اليمنية هو أن يتم تنظيم الحوار بين جميع الأطراف المتحاربة والمتنازعة في اليمن.



وتابع: القرآن الكريم يقول: "كنتم يومًا من الأيام أعداء، ولكن الله جعلكم أخوة".. مؤكدًا أنه يجب علينا أن ننطلق من هذه التوصيات ونصبح أخوة.



وعن الشأن السوري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التدخل الخارجي في شئون سوريا خطير، مشددًا على ضرورة إتاحة المجال للسوريين لحل مشكلاتهم.



