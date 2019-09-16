ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
شاهد.. الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يستشهد فيه بآيات من القرآن الكريم، خلال مؤتمر صحفي له.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف روسيا معروف تجاه المسألة المتعلقة بهجوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

وأضاف بوتين، خلال تصريحات له بمؤتمر صحفي، أنه فيما يتعلق بتقديم المساعدات للسعودية فهناك توصيات في القرآن الكريم تنص على التخلي عن أي نوع من أنواع العدوان باستثناء الدفاع عن الأمة، ويجب تنفيذها، مؤكدًا أنهم مستعدون لتقديم مساعدات للسعودية من خلال تقديم منظومات الدفاع الجوي المعاصرة.

وتابع الرئيس الروسي: "دفاعتنا الجوية سوف تدافع عن جميع المنشآت السعودية من أي تهديد جوي".

وأشار "بوتين"، إلى أن اليمن تعيش أزمة حقيقية، بل كارثة إنسانية حقيقية، مؤكدًا أنهم مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية لشعب اليمن، متابعًا: "ندعو الجميع لأن يتصرف بنفس الطريقة".

وأكد الرئيس الروسي، أنه من أفضل الطرق لتسوية الأزمة اليمنية هو أن يتم تنظيم الحوار بين جميع الأطراف المتحاربة والمتنازعة في اليمن.

وتابع: القرآن الكريم يقول: "كنتم يومًا من الأيام أعداء، ولكن الله جعلكم أخوة".. مؤكدًا أنه يجب علينا أن ننطلق من هذه التوصيات ونصبح أخوة.

وعن الشأن السوري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التدخل الخارجي في شئون سوريا خطير، مشددًا على ضرورة إتاحة المجال للسوريين لحل مشكلاتهم.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: روسيا بوتين القران الكريم الرئيس الروسي اخبار العالم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
-
x
12:30
-
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
الاتحاد - السعودية
كأس محمد السادس للاندية الابطال
المحرق - البحرين
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
18:55
-
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
-
x
18:55
-
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
-
x
21:00
-
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
-
x
21:00
-
لايبزيج - ألمانيا