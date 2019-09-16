برعاية "تركي آل الشيخ".. 10 نجوم عالمية احيوا حفلات هيئة الترفيه السعودية

تعتبر هيئة الترفيه السعودي حديث العهد حيث لم يمضي علي انشائها سوي سنوات قليلة لكن استطاعت ان تحقق نجاحات عديد وان تستضيف أفضل نجوم الغناء الوطن العربي وهم نجوم الصف الاول مثل عمر خيرت وعمرودياب و تامر حسني واليسا ومحمد حماقي، كما استضاف الهيئة نجوم عالميين مثل ياني وجورج بوقاتي ذلك في ظل قيادة تركي آل الشيخ للهيئة في هذا السياق تستعرض "الفجر" 10 فنانين أحيوا حفلات هيئة الترفيه السعودي .

1-عمر خيرت

في مارس 2017، نظمت مدينة جدة، أول حفل فني في المملكة العربية السعودية، قدمه الفنان والموسيقار عمر خيرت، كانت الاحتفالية في مدينة الملك عبد الله الاقتصتدية في حظيفة جمان بارك، قدم خيرت سهرة موسيقية بحضور وفد دبلوماسي من سفارة فرنسا، قدم خيرت مجموعة من أشهر معزوفاته

2- عمرو دياب

أحيى الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي في مارس الماضي، بمدينة الدمام ضمن سلسلة من الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالسعودية، قدم الهضبة عددا من الأغاني منها ياساحر، والليلة، وقمرين، وراجع، ودا لواتساب، انت مغرور" قد تفاعل الجمهور معه.

3-تامر حسني

احيي الفنان تامرحسني حفله الثاني في فبراير الماضي، بالمملكة العربية السعودية، بقاعة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وحقق الحفل نجاح الكبير الذى حققه حفله الأول هناك وبيع جميع تذاكر الحفل وتحقيق أعلي نسب بيع في تاريخ الحفلات.

تراوحت أسعار التذاكر من 375 ريال سعودى للدرجة C، بلغت 575 ريال سعودى للدرجة B، ووصلت إلى 875 ريال للدرجةA، قسمت فئات الـ VIP لفئتين الأولى بـ 1475 والثانية بـ 1750 ريال سعودى.

4- محمد حماقي

قدم الفنان محمد حماقي، حفل فني في جدة، في يوليو الماضي، كان أول حفل علي الشاطي ، قد شهد الحقل تفاعل كبير من الجمهور" كنت مستعد اغني ساعتين " ، أكد حماقي أنه كان مستعد أني يغني لمدة ساعتين لاسعادالجمهور السعودي المتذوق للطرب

5- اليسا

قدمت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلها الأول في ابريل الماضي، فى مدينة جدة السعودية، بصحبه الفنان ماجد المهندس، فى فنادق منطقة الساحل الغربى،ارتدت اليسا بفستان أسود اللون، من تصميم ماكس مارا، وشاركت اليسا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى، وعلقت: "واحدة من أجمل حفلاتى فى السعودية، شكرًا جدة."

6- الشاب خالد

حقق الشاب خالد أعلي نسب حضور في تاريخ حفلات السعودية حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من عشرة آلاف شخص، أكد الشاب خالد، أن حفله في جدة يعد ضمت انجح الحفلات في مشواره الفني ، تفاعل معه الجمهور بتريد اغانيه

7- حفل نسائي

اصبحت اللبنانية بلقيس هي أول نجمة تحيي حفلا نسائيا في السعودية بفندق هيلتون، حيث كان الحفل بمناسبة "اليوم الوطني الإماراتي، في إطار لتعاون الفني والثقافي الاماراتي السعودي، حضر الحفل أكثر من 3000 سيدة

غنت بلقيس مجموعة من الأغاني المختلفة، حيث بدأت بالنشيد الوطني السعودي، والإماراتي، ثم قدمت فيما بعد عدد من الأغاني التي لاقت اعجابا من الحاضرات، اللاتي قمن بترديدها.

8- ميشال فاضل

عزف الموسيقار اللبناني ميشال فاضل في أمسية وسهرة فنية رائعة، أجمل المقطوعات الموسيقية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، قد حرص علي الحضور بعثات دبلوماسية ورجال أعمال وكبار الشخصيات السياسية الموثرة في المملكة حيث قدم فاضف مقطوعات كلاسيكية وموسيقي شرقية راقية، مؤكدا أن الموسيقي تحمل لغة ورسالة السلام.

9- عازف أوروبي

قدم العازف المجري جوجي بوقاتي، أول حفل فني لعازف أوروبي، في العاصمة رياض داخل مناج الفيصلية، قدم بوقاتي مجموعة من معزوفاته الكلاسيكية علي البيانو، قد حرص علي حضور الحفل الرجال والنساء

10 - ياني

قدم الموسيقار العالمي ياني ثلاث حفلات في ثلاث مدن سعودية مختلفة وهي: الرياض، جدة، الدمام حيث بدأت أولى حفلاته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وقد حضر الحفل العشرات من محبي موسيقي ياني،علي مدار يومين .

قدم ياني حفله الثاني على مسرح جامعة الأميرة نورة وسط حضور عائلي من معجبين، علي مظار يومين متتاليين، عزف مقطوعات كلاسيكية ورومانسية، اقام ياني حفله الاخير في المنطقة الشرقية، بمدنية الظهران، علي مدار يومين من نفس الشهر بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بحضور كثيف من جماهيره .