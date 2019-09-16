قنا اليوم.. العثور على جثة الطفل أحمد الأحمر بعد 4 ايام من البحث.. وجنوب الوادي تستقبل العام الجديد
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:15 م
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بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-
اختبارات قدرات لطلاب معهد فني صحي قنا الجدد
عقدت لجنة خاصة من الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، اختبارات القدرات والسمات للطلاب المستجدين بالمعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد، وفق ما صرح به الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد.
جامعة جنوب الوادي تستقبل العام الجديد
أعلن الدكتور يوسف أحمد غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أنه انطلقت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، فاعليات معسكر الخدمة العامة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الأكاديمي الجديد.
وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمعامل الكليات وكذا مباني الإقامة بالمدن الجامعية.
مصرع 3 واصابة 6 في انقلاب سيارة
استقبلت الأجهزة الأمنية بقنا، اخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في نفس الحادث.
وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع 3 وإصابة 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا.
بعد تغيبه من 4 أيام.. العثور على جثة الطفل
كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، على جثة طفل بعد تغيبه منذ 4 أيام، بمنطقة السوق الفوقاني في مدينة قنا.
حيث تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير امن قنا، اخطارًا، يفيد العثور على جثة أحمد سيف محمد الأحمر، 11 عامًا، طالب، بعد تغيبه منذ 4 أيام، وذلك عقب أداء الطفل صلاة الجمعة الماضية، أسفل منزل بمنطقة السوق الفوقاني.
اختبارات قدرات لطلاب معهد فني صحي قنا الجدد
عقدت لجنة خاصة من الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، اختبارات القدرات والسمات للطلاب المستجدين بالمعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد، وفق ما صرح به الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد.
جامعة جنوب الوادي تستقبل العام الجديد
أعلن الدكتور يوسف أحمد غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أنه انطلقت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، فاعليات معسكر الخدمة العامة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الأكاديمي الجديد.
وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمعامل الكليات وكذا مباني الإقامة بالمدن الجامعية.
مصرع 3 واصابة 6 في انقلاب سيارة
استقبلت الأجهزة الأمنية بقنا، اخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في نفس الحادث.
وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع 3 وإصابة 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا.
بعد تغيبه من 4 أيام.. العثور على جثة الطفل
كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، على جثة طفل بعد تغيبه منذ 4 أيام، بمنطقة السوق الفوقاني في مدينة قنا.
حيث تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير امن قنا، اخطارًا، يفيد العثور على جثة أحمد سيف محمد الأحمر، 11 عامًا، طالب، بعد تغيبه منذ 4 أيام، وذلك عقب أداء الطفل صلاة الجمعة الماضية، أسفل منزل بمنطقة السوق الفوقاني.
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