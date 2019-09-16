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ترامب: سأعلن قريبا عن مصدر الاعتداءات على أرامكو السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:03 م
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ترامب: سأعلن قريبا عن مصدر الاعتداءات على أرامكو السعودية
دونالد ترامب
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الفجر السعودي
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، معلنا أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية قريبا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات.

وتابع: "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو".

وأضاف ترمب أن أمريكا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

ويذكر أن قال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية،  هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا."

 وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"

 وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط."

وأشار ترمب إلى الاتفاق الذي وقعته الإدارة السابقة واعتبره أنه كان أشبه بكارثة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وكما أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تدين هذا الاعتداء الجسيم على معملين لشركة أرامكو للنفط الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات، مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن الهجوم هو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها لهذا الهجوم، منوهة بأنها ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق. 

ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، مؤكدة التصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

 

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

 

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

 

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

 

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.

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