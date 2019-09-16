ترامب: سأعلن قريبا عن مصدر الاعتداءات على أرامكو السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، معلنا أنه سيوفد وزير الخارجية مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية قريبا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات.

وتابع: "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو".

وأضاف ترمب أن أمريكا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

ويذكر أن قال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا."

وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"

وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى "إنه ليس صحيحا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط."

وأشار ترمب إلى الاتفاق الذي وقعته الإدارة السابقة واعتبره أنه كان أشبه بكارثة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وكما أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.



