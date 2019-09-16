دوللي شاهين بإطلالة مثيرة في مهرجان "Egypt Eye on fashion"
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:56 م
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كريم شعبان - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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ظهرت دوللي شاهين، بإطلالة مثيرة في مهرجان "Egypt Eye on fashion" الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس والذي يرأسه رجل الأعمال هاني هيبة.
حيث ظهرت دولي بفستان أسود عاري الصدر يظهر قدميها بالكامل.
وقالت دوللي إنها تتابع جمهورها على إنستجرام حيث أن هناك الكثير من التعليقات الإيجابيه تصفها بكلمات إيجابية مثل الأميرة.
وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على حضور مهرجان "Egypt Eye on fashion"، أبرزهم الفنان أحمد زاهر ومروة عبد المنعم والفنان أحمد كرارة والفنان محمد جمعة والفنانة جيهان قمر، والفنانة أمل رزق ونرمين ماهر وأنجي خطاب وخليفة أفضل مطرب صاعد ومونتي أفضل موزع لـ2019 وسما نوح والمؤلف واحمد الشبكشي مؤلف آخر اغاني الفنان محمد رمضان "إنساي".
وبدء المهرجان بالسلام الجمهوري وبكلمة مصممة الأزياء جينا سلطان التي تحدثت عن أن مصر دائما قبلة للموضة والجمال .
ومن المنتظر أن يحيى المطرب محمد نور، حفلًا غنائيًا ويحتوي المهرجان على عدة تكريمات لنجوم الوسط الفني لأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية علي مدار عام ٢٠١٩ من مصر والوطن العربي.
ويعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي، التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي .
ويضم المهرجان أهم مصممي الأزياء في مصر منهم الإعلامية ومصممة الأزياء جينا سلطان، ومحمد نور ومصممة الأزياء الإسكندرانية المعروفة مي علام ومستشار إعلامي موسي صبري، من مصر ومن الوطن العربي مصممة الأزياء موهبة بولدروع وخالد السويفي وحياة مدني وحياة بلخاري وكريمة بكيري وحنان رافي ولطيفة بوزاعه ومن المقرر أن تذيع الحفلة الإعلامية هيا فياض والإعلامية فيروز نبيل.
ويذكر أن الفنانة التونسية درة، شاركت جمهورها بصورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من داخل مقر لجنة الانتخابات حيث شاركت في تصويت انتخابات الرئاسية التونسية التي بدأت أمس ومن المنتظر أن تعلن اليوم.
ومن المقرر أن يقدم نور باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب الأغاني التي شارك بتقديمها مع فريق واما الغنائي، والذي يضم "نادر حمدي، أحمد فهمي، وأحمد الشامي".
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