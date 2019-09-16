ظهرت دوللي شاهين، بإطلالة مثيرة في مهرجان "Egypt Eye on fashion" الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس والذي يرأسه رجل الأعمال هاني هيبة.





حيث ظهرت دولي بفستان أسود عاري الصدر يظهر قدميها بالكامل.





وقالت دوللي إنها تتابع جمهورها على إنستجرام حيث أن هناك الكثير من التعليقات الإيجابيه تصفها بكلمات إيجابية مثل الأميرة.





وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على حضور مهرجان "Egypt Eye on fashion"، أبرزهم الفنان أحمد زاهر ومروة عبد المنعم والفنان أحمد كرارة والفنان محمد جمعة والفنانة جيهان قمر، والفنانة أمل رزق ونرمين ماهر وأنجي خطاب وخليفة أفضل مطرب صاعد ومونتي أفضل موزع لـ2019 وسما نوح والمؤلف واحمد الشبكشي مؤلف آخر اغاني الفنان محمد رمضان "إنساي".



