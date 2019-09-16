تشافي هيرنانديز.. " زرقاء اليمامة " يستحضر ريمونتادا الكتلان لعبور " كمين " النصر





ونجح الفريق العنابي في الوصول للمشهد ما قبل الختامي في أعرق البطولات الآسيوية بعد أن عوض خسارته ذهاباً بهدف مقابل هدفين ويعبر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل ثلاثة وينتظر الفائز من ربع النهائي الآخر الذي يجمع بين فريقي الهلال وإتحاد جدة.







وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على الطريقة التي إستحضرها " زرقاء اليمامة " لعبور " كمين " النصر والوصول للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.





البداية كانت مع العرض المميز على مستوى الشوطين الأول والثاني حيث كان فريق نادي السد المسيطر على مجريات اللعب والأكثر إستحواذاً على الكرة في منطقة وسط الملعب كما هدد لاعبوا الفريق الأبيض مرمى حارس النصر براد جونز في أكثر من مناسبة.





كما لعب تشافي هيرنانديز على إستثمار إنكماش لاعبوا النصر لمنطقة دفاعهم خاصةً أنهم لعبوا على أفضلية مباراة الذهاب ورغب المدير الفني للفريق روي فيتوريا في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للوصول إلى الدور نصف النهائي لكن الأمر ساهم في تقييد لاعبيه خاصةً أنه كان لزاماً عليه ألا يستقبل أهداف في شباكه.



كما لعب تشافي هيرنانديز على إستثمار إنكماش لاعبوا النصر لمنطقة دفاعهم خاصةً أنهم لعبوا على أفضلية مباراة الذهاب ورغب المدير الفني للفريق روي فيتوريا في الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للوصول إلى الدور نصف النهائي لكن الأمر ساهم في تقييد لاعبيه خاصةً أنه كان لزاماً عليه ألا يستقبل أهداف في شباكه.



الخروج بتعادل في الشوط الأول أراح النصر " مرحلياً "



خرج فريق نادي النصر من الشوط الأول بتعادل بهدف لمثله الأمر الذي جعل مديره الفني يستريح بعد أن سجل مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هدف تعديل النتيجة من ركلة حرة مباشرةً ما جعل البرتغالي فيتوريا يفكر في التراجع إلى الخلف بدلاً من البحث عن تسجيل هدف الفوز وقتل المباراة.



الإنكماش يهدي بطاقة التأهل للسد ويطيح بالنصر



وما كان يخشاه الجمهور النصراوي هو ما حدث بالفعل إنكمش اللاعبين ولم يهدد حمد الله وباقي الرفاق مرمى النصر سوى في الدقائق والثواني الأخيرة بعد أن كان السد قد سجل هدفي الفوز وباتت بطاقة التأهل محسومة للفريق القطري.









عوامل ساعدت تشافي في إقتناص تذكرة العبور للدور نصف النهائي



ولعل أبرز العوامل التي ساعدت السد في تحقيق الفوز والتأهل عامل الأرض وعامل الجمهور حيث شهدت المباراة وجود مؤازرة جماهيرية كبيرة من جانب أصحاب الأرض.



في الوقت الذي إحترم فيه لاعبوا السد المنافس وإستغلوا نقاط الضعف الموجودة من أجل تسجيل الاهداف الثلاثة التي ساعدتهم في الوصول للدور نصف النهائي.



زرقاء اليمامة تستحضر ريمونتادا برشلونة لإقصاء النصر



وعلى أرضية ملعب المباراة إستحضر تشافي هيرنانديز روح برشلونة من خلال طريقة اللعب التي خاض بها المباراة وعدم وجود مركزية لدى المهاجمين.



حيث عمد تشافي على توزيع الثلاثي الهيدوس وأكرم عفيف وبغداد بونجاح على الأطراف وتبديل الادوار بينهم بصورة أعطت الأفضلية لكلاً منهما.



وساند جابي وجونغ نام تاي ثلاثي الهجوم وقاما بتمرير الكرات لهم تباعاً مع الزيادة الهجومية الهائلة التي مارسها الظهير الأيسر عبد الكريم حسن الذي ساهم في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى جونز.



وفي الشوط الثاني واصل الاسباني أسلوب لعبه المميز بالضغط العالي على اللاعب صاحب الكرة وعدم منح أي من نجوم النصر أريحية في التمرير أو التسلم.



وساهمت تلك الطريقة في قلب السد للطاولة والتغلب على نتيجة مباراة الذهاب وخطف تذكرة العبور للدور نصف النهائي.

ولعل أبرز العوامل التي ساعدت السد في تحقيق الفوز والتأهل عامل الأرض وعامل الجمهور حيث شهدت المباراة وجود مؤازرة جماهيرية كبيرة من جانب أصحاب الأرض.في الوقت الذي إحترم فيه لاعبوا السد المنافس وإستغلوا نقاط الضعف الموجودة من أجل تسجيل الاهداف الثلاثة التي ساعدتهم في الوصول للدور نصف النهائي.وعلى أرضية ملعب المباراة إستحضر تشافي هيرنانديز روح برشلونة من خلال طريقة اللعب التي خاض بها المباراة وعدم وجود مركزية لدى المهاجمين.حيث عمد تشافي على توزيع الثلاثي الهيدوس وأكرم عفيف وبغداد بونجاح على الأطراف وتبديل الادوار بينهم بصورة أعطت الأفضلية لكلاً منهما.وساند جابي وجونغ نام تاي ثلاثي الهجوم وقاما بتمرير الكرات لهم تباعاً مع الزيادة الهجومية الهائلة التي مارسها الظهير الأيسر عبد الكريم حسن الذي ساهم في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى جونز.وفي الشوط الثاني واصل الاسباني أسلوب لعبه المميز بالضغط العالي على اللاعب صاحب الكرة وعدم منح أي من نجوم النصر أريحية في التمرير أو التسلم.وساهمت تلك الطريقة في قلب السد للطاولة والتغلب على نتيجة مباراة الذهاب وخطف تذكرة العبور للدور نصف النهائي.

قاد الأسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الثاني توالياً وذلك بعد الفوز على فريق نادي النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.