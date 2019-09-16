الإسماعيلي يقهر الساحل السعودي برباعية وديًا

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تفوق النادي الاسماعيلي على نظيره فريق الساحل السعودي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ، ضمن استعدادات الدراويش للموسم الجديد.



أحرز الأهداف كلا من بنسون شيلونجو هدفين وعماد حمدى وأحمد فتحى “كاستيلو” هدف .



جاء تشكيل الاسماعيلي في المباراة كالاتي

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ضم حارس المرمى .. محمد مجدى.



خط الدفاع .. أحمد أيمن ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أحمد فتحى “كماتشو”.



خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق، مدحت فقوسة.



خط الهجوم .. بيكيتى سيلفا ،بنسون شيلونجو.



قبل أن يشارك كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى وحازم مرسى وخليل حجى نيمار ومصطفى فارس وأحمد فتحى كاستيلو من مقاعد البدلاء.



ويحل الدراويش ضيفا على الجونة السبت المقبل باستاد الأخير فى الجولة الافتتاحية من منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.



من ناحية أخرى يرغب مسئولو نادي الزمالك في إقامة مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد برج العرب بالإسكندرية على غرار لقاء الأهلي والإسماعيلي في البطولة.



ويرى مسئولو الزمالك أن مبدأ تكافؤ الفرص يلزم ضرورة خوض القطبين مبارياتهما مع المنافسين على نفس الملاعب وبدون التفرقة بين فريق وآخر.



وأعلن مسئولو الجبلاية اليوم عن إقامة لقاء الأهلي والإسماعيلي على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الوقت الذي يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي على ستاد الإسماعيلية.



ويرغب مسئولو الزمالك في المساواة مع النادي الأهلي في كل المباريات وعلى نفس الملاعب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.





وجاءت مواعيد وملاعب مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على النحو التالي:



الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندرى.. يوم 23 9 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3 10 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الثالث مع إف سى مصر.. يوم 6 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00م



الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19 10 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م



الأسبوع الخامس مع المقاولون.. يوم 23 10 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 8:00 م



الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السابع مع بيراميدز.. يوم 24 11 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5 12 2019 على استاد الجيش بالسويس..



الأسبوع التاسع مع سموحة.. يوم 11 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 5:00 م



الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14 12 2019 على استاد السلام.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الحادي عشر مع أسوان.. يوم 18 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22 12 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30



الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3 1 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الرابع عشر مع المصرى.. يوم 9 1 2020 على استاد برج العرب.. الساعة 7،30 م



الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15 1 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود.. يوم 19 1 2020 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م



الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23 1 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7،30 م.