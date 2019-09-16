دي بروين يستفز ليفربول

أعرب كيفين دى بروين النجم البلجيكى ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي عن ثقته الكاملة فى فريقه فى الحفاظ على لقب بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج هذا الموسم رغم تقدم ليفربول بفارق 5 نقاط فى أول 5 جولات من المنافسة على اللقب هذا الموسم.





وقام دى بروين بتحذير ليفربول من سيناريو الموسم الماضي، عندما تقدم الريدز بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتى ولكن إستطاع رفقاء بيب جوارديولا فى تحقيق اللقب بالنهاية بعد تقليص عدد النقاط والفوز على ليفربول فى مباراة الدور الثانى.





وكان ليفربول قد فاز السبت الماضي على فريق نيوكاسل الإنجليزي بثلاث أهداف لهدف بينما خسر مانشستر سيتى بثلاثيه مقابل هدفين أمام نورويتش سيتى الصاعد حديثاً للدورى الإنجليزى.





وقال دى بروين فى تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" :" نريد الفوز فى كل المباريات ولكن علينا أن نحترم الفرق الأخرى أيضاً، الموسم الماضي، كنا متأخرين بفارق 7 نقاط، ومع ذلك استطعنا في النهاية التتويج بلقب الدوري".





وتابع، قائلاً :"خسرنا 4 مباريات من 38 لقاء في الموسم الماضي ولا يزال بإمكاننا الفوز هذا الموسم بنفس عدد النقاط التى توجنا بلقب الدورى الموسم الماضي، في نهاية الموسم، نحن فريق نحترم الجميع ومازال أمامنا 7 أشهر مقبلين ستكون المنافسة صعبة".





ويذكر أن دى بروين يلعب موسم مميز حتى الأن، إستطاع خلال 5 مباريات أن يسجل هدف وحيد وصنع 5 أهداف خلال مواجهات السيتى ببطولة الدورى والتى كانت أمام كل من ويست هام وتوتنهام وبورنموث وبرايتون ونورويتش.