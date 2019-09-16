لاعب الزمالك السابق ينضم للمصري ثلاثة مواسم

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تعاقد النادي المصري مع أحمد عادل "ميسي" لاعب الزمالك السابق وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم ضمن تدعيمات الفريق البورسيعيدي للموسم الجديد.



ووقع اللاعب على تعاقده مع المصري في حضور كلا من المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات



من جانبه أشاد إيهاب جلال الصفقة الجديد مشيراً أن اللاعب سيكون إضافة قوية لصفوف المصري الذي يسعى جاهداً للمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي.



من ناحية اخرى نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق فوز عريض على نظيره ماليندي سيتي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليقترب الفريق البورسعيدي من التأهل لدور الـ32 التكميلي للبطولة.



وقدم المصري مباراة مميزة اليوم بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، حيث بدأ المصري مباراة اليوم بضغط مبكر، وسيطر على مجريات الأمور.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقا المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.



وكان المصري قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام الماضي من هذا الدور في مفاجأة على يد فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو، بعدما خسر ذهابا في بورسعيد بثنائية نظيفة وتعادل في مباراة الإياب في بوركينا فاسو بدون أهداف وكانت مباراة الإياب هى أولى لقاءات إيهاب جلال مع الفريق البورسعيدي.