ياسر رزق يطالب وزير الدفاع بالإدلاء بشهادته حول 30 يونيو (فيديو)

طالب الكاتب الصحفي ياسر رزق، الفريق محمد زكى وزير الدفاع، والإنتاج الحربي بالإدلاء بشهادته عن ما طلبه محمد مرسى للتصدي لمتظاهري ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى "زكي" كان قائدا للحرس الجمهوري في ذلك الوقت.





وقال "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن قادة القوات المسلحة قي 2 يونيو ذهبوا لـ "مرسي" لإقناعه لإجراء انتخابات رئاسية لمنع حرب أهلية ولكنه رفض.





وأضاف الكاتب الصحفي أن "مرسي" سأل قائد الحرس الجمهوري عن أسلحة معينة لاستخدامها مع المتظاهرين، مضيفا: "مرسي كان متشبث بكرسي الحكم على جثة القانون والدستور".





وأكمل: "مرسي كان يحاول رشوة قيادات رجال القوات المسلحة؛ لأنه كان يعتقد أن الجميع مثله خائن ومرتشي".





وأشار إلى أن الرئيس السيسي وهو أول رئيس مصري يأتي بإرادة الشعب. متابعا: " "الرئيس كان يرفض الترشح للرئاسة ولكنه خاض الانتخابات بإرادة من الشعب، والشعب خرج بالملايين لمطالبته بالترشح ".



