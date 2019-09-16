إنشاء محور مروري ثالث بديلا لترعة المحمودية يكسب الإسكندرية سيولة مرورية

البداية كانت خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي عُقد في الإسكندرية، حيث قرار الرئيس بإنشاء محور مروري ثالث بديلا لترعة المحمودية، أعاد الروح للمحافظة الساحلية، حيث من المنتظر وفور الإنتهاء منه أن يحل مشكلة الأزمة المرورية بها، ليحول الإسكندرية إلى مدينة عالمية.



- ردم ترعة المحمودية وتحويلها إلى مشروع قومي



تحتوي محافظة الإسكندرية على محورين رئيسين فقط لمرور السيارات، وهما محور طريق الكورنيش، ومحور طريق أبوقير، ليضاف إليهم محور المحمودية الذي جاء بديلا للترعة، وقد بدأ تنفيذ المشروع الفعلي باستخدام 450 معدة لإنجازه.



المشروع سيكون بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه سيضاهي بها كورنيش الإسكندري بعد ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.



- المشروع يخدم أهم الأحياء السكنية بالثغر



يبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول"، فضلا عن توفير 40 ألف فرصة عمل "مباشرة وغير مباشرة".



- إنشاء 6 كباري وإعادة تشكيل القطاع المائي



مشروع محور المحمودية بطول 23 كم، وسينقسم إلى 3 قطاعات وإنشاء 6 كباري لعبور السيارات، هذا بالإضافة الى إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق لتوفير ألاف فرص العمل للشباب.



يشمل المشروع إعادة إعادة تشكيل القطاع المائي بطول 1.5 كم بدءا من مأخذ ترعة مياه الشرب، وإزالة التعديات من جانب المحور بالقطاع الاوسط والتجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير بطول 4 كم، بالاضافة الى عمل أساسات 5 كبارى بتصنيع الهكيل المعدنى لها لعبور السيارات.



- ربط المحور بـ 25 محورًا فرعيا في الإسكندرية



سيربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، وسيضم أول منطقة خدمية تضم مركز رياضى وملعب كرة وحمام سباحة ومجمع للخدمات فى القطاع الاوسط والغربى، ليعمل بذلك على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، فضلًا عن رفع كافة مظاهر التلوث، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.



- مراحل الإنشاء



يجرى تنفيذ المحور الجديد على ٥ مراحل بطول ٢١.١ كيلو متر، تتضمن تغطية المجرى المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير، مع مراعاة تأمين محطات مياه الشرب التي تعتمد على الترعة، كما سيتضمن إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحى، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.