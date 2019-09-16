يقضي على بطئ الأنترنت.. كيف تحصل على روتر المصرية للاتصالات الجديد

كشف عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة قامت بتركيب ١٨٠ الف رواتر جديد خلال الفترة من ٢٥ اغسطس وحتى ١٥ سبتمبر الجاري، وسط اقبال من العملاء على شراء الروتر من التقسيط.

ويستهدف الروتر الجديد التى طرجتة المصرية للاتصالات، رفع السرعة لدي عملائها خاصة أن انواع الروترات القديمة أكتشف أنها تسبب تباطؤ للسرعة.

ونصح رئيس المصرية للأتصالات بشراء الروتر الجديد فائق السرعة" vdsl" والذي سيحسن سرعة الأنترنت لدي العميل.

كيف يتم شراء الروتر الجديد :

قدمت المصرية للاتصالات لعملائها عرضين لشراء الروتر الجديد، العرض الأول كاش بقيمة 400 جنيه، والعرض الثاني بالتقسيط 5 جنيها يدفعها العميل كزيادة على قيمة الأشترالك الفعلي طوال استفادة من الخدمة.

طريقة شراء الروتر الجديد :

يتقدم العميل إلى أحد سنترالات المصرية للأتصالات وليس أحد فروعها.

نسخة من صورة البطاقة الشخصية لصاحب الأشتراك، أو صورة من التوكيل الرسمي لمن ينوب عنه مصحوبا بصورة من بطاقة الشخصية له.

يمضي العميل على اقرار في حالة شراء الروتر بالتقسيط بأنة سيسدد القيمة القسطية للروتر، على أن يدفع غرامة تحددها الشركة في حالة فسخه التعاقد معها، أو مطالبتة بجوع الروتر.

يحصل العميل علي الروتر بضمان، حيث يمكن استرجاعة في اي وقت إذا ثبت أن هناك عيوب في الصناعة.

الأنترنت فائق السرعة :

وأكد عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على أن المصرية للأتصالات استثمرت نحو 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف إن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وتابع أن سرعات الإنترنت الجديدة التى طرحتها المصرية للأتصالات ساهمت في تقدم مصر 11 مركزا في قائمة الدول عالميًا من حيث سرعات الأنترنت حول العالم.

وأتاحت المصرية للأتصالات باقات للأنترنت جديدة بسرعات فائقة، تبداء من 30 ميجابيت لكل ثانية وتصل إلى 100 ميجابيت لكل ثانية، وسيستمتع العميل بالسرعات الفائقة باستخدام الروتر الجديد.

كيفية تشغيل الروتر الجديد :

بعد حصول العميل علي الروتر الجديد، يقوم بتركيبة وإدخال الباس المدون على ظهر الجهاز من الخارج بجوار اسم شيكة" wifi"، وبعدها يمكن للعميل الدخول على صفحة الروتر لأدخال تعديلات على جهاز الروتر وتغير الباس ورد.