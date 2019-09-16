المنوفية اليوم.. غلق 4 منشئات طبية شهيرة وخفض مجموع قبول الثانوية بالمنوفية لـ210 درجة

غلق 4 منشئات طبية كبرى بنطاق محافظة المنوفية



"الهيئة العام للتصنيع" تستعد لتوريد معدات لمراكز ومدن المنوفية



بأمر السيسي.. "نصار" عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية



خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي في المنوفية إلى 210 درجة



شهدت محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، على مدار 24 ساعة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن بالمنوفية، فضلًا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وأليكم أهم الأخبار بالتفصيل:أعلنت محافظة المنوفية، اليوم عن غلق 4 منشأت طبية خاصة بشبين الكوم بناءً على تقارير مديرية الصحة بشبين الكوم، بعد مخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، فضلًا عن مخالفتهم للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة العلاج الطبيعي.شهد الديوان العام لمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، استقبال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لوفد الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء مهندس أحمد منظور، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون بين المحافظة والهيئة، بهدف توريد معدات قطاع تحسين البيئة والنظافة للوحدات المحلية للمراكز والمدن، وقد حضر الاجتماع سكرتير عام المحافظة، ومديري أقسام الديوان العام.كشفت جامعة المنوفية اليوم عن صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتعيين الدكتور عادل عبد الهادي عبد الرحمن نصار عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.صدق اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، على نزول مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لعام 2019-2020 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من (215) درجة إلى (210) درجة، وذلك بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة، وجاء القرار حتي تستوفي كافة المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية.