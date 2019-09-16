ملخص مباراة السد والنصر (3-1) في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تمكن فريق السد القطري من تحقيق فوز صعب للغاية على فريق النصر السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب حمد بن جاسم في مدينة السد القطرية، في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019/2020.





وسجل أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري برأسية قوية في الدقيقة 26، وأدرك القناص المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني استطاع لاعبي السد من تسجيل هدفين متتاليين بفضل تسديدة رائعة من حسن الهيدوس في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية في المقص الأيسر البعيد ، وسجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء .





وعوّض السد القطري خسارته في الرياض بمباراة الذهاب 1-2، وتأهل بمجموع المباراتين إلى المربع الذهبي ليلاقي الفائز من المباراة المقررة الثلاثاء المقبل بين قطبي الكرة السعودية الهلال والاتحاد (0-0 ذهاباً).



وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها بطل الدوري القطري الموسم الماضي، من بلوغ الدور المقبل في المراحل الإقصائية للمسابقة القارية بعد تأخره ذهاباً.



تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري:-

ودخل مدرب النصر السعودي بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق، واعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي فهد الجميعة، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.

حارس المرمي: برادلي جونز.

خط الدفاع: عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو فيكتور – نور الدين أمرابط.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل السد القطري أمام النصر السعودي:-

حارس المرمي: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - رو رو .

خط الوسط: جابي - جونج وو يونج - أكرم عفيف - نام تاي - حسن الهيدوس.

الهجوم: بغداد بونجاح.

شاهد.. ملخص مباراة السد القطري والنصر السعودي:-



