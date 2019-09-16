عاجل - قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا مجانا بدون تشفير

يبحث دائماً مشاهدى ومتابعي كرة القدم حول العالم عن القنوات المفتوحة التى تذيع وتبث مباريات الفرق الأوروبية وأبرز المباريات العالمية على قمر نايل سات المفتوح لدى الجماهير التى تتابع كرة القدم العالمية والعربية والإفريقية، ومن بين تلك القنوات هى قناة إي بي سي الأثيوبية EBC1 التى تديع العديد من المباريات خلال الأعوام الماضية.









تردد قناة إي بي سي EBC1 الأثيوبية





تردد قناة EBC1 الأثيوبية 11513 27500 V 5/6 رأسي، وتسعى قناة إي بي سي الأثيوبية لكسر إحتكار قناة بي أن سبورت وتبث مباريات كثيرة من المباريات فى البطولات المختلفة وأبرزها مثل مباريات هامة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا ومباريات هامة فى دورى أبطال أوروبا وتسعى القتاة لتقديم خدمات عديدة لمشاهديها للبث بصورة وجودة جيدة للمباريات عبر القناة.









وتنقل قناة إي بي سي الأثيوبية EBC1 كل ما يشهده الشارع الأثيوبي من أحداث وأخبار خلال اليوم من خلال برامج إخباريه يوميه وبرامج حوارية تتضمن مناقشة المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى الشارع الأثيوبي،ولم تتوقف القناة على مناقشة مشكلات أثيوبيا فقط وإنما متابعة ومناقشة المشكلات التي يعيشها العالم وأيضاً بنقل أبرز الأحداث فى جميع المجالات المختلفة بشكل حصري لكل المتابعين عبر القناة المفتوحة على نايل سات.





ويبحث دائماً جميع محبي كرة القدم عن أحد ترددات القنوات المفتوحة من أجل مشاهدة المباريات والبطولات الكبري دون أى إشتراك فى قنوات مثل باقة قنوات بي ان سبورت beIN Sport والتى تنقل جميع المباريات بشكل حصري، وتسعى القناة الأثيوبية لنقل أبرز المباريات فى أقوى الدوريات.