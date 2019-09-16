"بخريطة ترفيهية دسمة".. تركي آل الشيخ يقود احتفالات المملكة باليوم الوطني

ثوب جديد ترتديه المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، بعد أن تركت عن التشدد والتعصب، واتجهت إلى التنوير ضمن رؤية الحداثة 2030 للملك سلمان بن عبد العزيز، ويسعي تركي آل الشيخ لتحريك الركود في المملكة بتقديم الفن والانفتاح على العالم من خلال هيئة الترفيه السعودية.

بداية الهيئة

انشاءت المملكة العربية السعودية هيئة الترفيه في 7 مايو 2016 ، وهي هيئة متخصصة في بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، يعد قطاع الترفيه مهم في تنمية اقتصاد السعودية، منح الدولة قدرة علي منافسة وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات ثقافية .

وتلعب الهيئة دورا في تنظيم قطاع الترفيه لكل المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص، خلق ترفيه مناسب لمكانة المملكة العربية السعودية ومساهمة في الناتج المحلي ودعم الاستثمار الثقافي.

اختصاصات الهيئة

تقوم الهيئة بعدة أدوار منها تنظيم الحفلات الفنية والثقافية والترفيهية ووضع استراتيجية ومقترحات عامة وخطط شهرية لتنظيم قطاع الترفية والتنسيق مع القطاع الثقافية والفنية في الخارج .

تلعب الهيئة في تنظيم دورات تدريبية في الفنون والثقافة لتعليم الموهوبين، تضع الهيئة معايير خاصة لأنشطة الثقافية، كما تتاكد من جودة التطبيق والالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة في الأداء، وتعمل الهيئة علي انشاء قاعدة بيانات تحتوي كافة البيانات الخاصة بقاعات الحفلات واماكن الدورات و تصنيف الانشطة والتنسيق مع الجهات.

تحدد الهيئة الضوابط الخاصة بالحفلات بما يناسب الهوية الآسلامية والعربية، كما تسعي لتحقيق رضا الجمهور السعودي، كما تتعاون الهيئة مع منظمات الثقافية والفنية في العالم لتبادل الخبرات في حدود اختصاصاتهم، كما تمثل المملكة في المحافل الدولية، تقيم الهيئة معارض ومنتديات دولية .

احتفالات الهمة

تعد احتفالات الهمة أهم الاحتفالات التي تنتشر على مستوى كافة مناطق المملكة العربية السعوية لاحتفالات الوطنية بشعار "هوية واحدة تلتحم مع هذا الوطن، نحتفل بالفنون والثقافات" ، تنطلق احتفالات الهمة في جميع مناطق المملكة ( الرياض -جدة -المنطقة الشرقية- المدنية المنورة- بريدة وعسير ) حيث يقدم فريق الصقور استعراضات ابداعية، ويحلق فريق قوات الجوية في سماء مملكة بطائرة حربية لاحتفالات اليوم الوطني.

نجوم الحفلات

اتجهت المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وإدارة تركي آل الشيخ لهيئة الترفيه إلى تنظيم احتفالات فنية لكبار فنانين الوطن العربي والعالم في سبتمبر الحالي منهم الفنان حسين الجسمي ورابح صقر ونبيل شعيل ومحمد عبده.

ألعاب نارية

تنظم هيئة الترفيه عروض العاب نارية تضئ سماء المملكة طول شهر سبتمبر الحالي في مدن (الرياض -جدة -المنطقى الشرقية-المدنية المنورة -بريدى -عسير -تبوك -حائل -جازان -نجرام -الباحة- جوف -عرر)، كما تقدم المملكة سباقات الرالي لعشاق السيارات والدراجات البخارية وركوب الدراجات .

أنشطة ثقافية

يعتقد بعض الناس أن انشطة هيئة الترفيه تقتصر علي الحفلات الفنية، لكن برنامج الهيئة هذا الشهر يعج بانشطة ثقافية كثيرة منها دورات تدريبية في رسم بابالوان وتصميم الاكسسوارات وتعلم العرض السعودي والتصوير الفوتوغرافي وتعلم الكروشية وخبز المعمول، لوحة بفن لف الورق.

تشمل الأنشطة الثقافية دورات في العزف علي البيانو و تطريز بغرزة اكس والكتابة بالخط العربي ومنارسة اليوجا و الرسم باسلوب تاثيري وصنع المجسمات وتجربة النحت علي جبس وصناعة القهوة وتصميم شخصيات كرتونية وتصميم لوحات بواسطة إعادة الندوير وتلوين بالقهوة والتصوير بالجوال وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا ورقص بالمزمار .

تتضمن الدورات تعلم صناعة السبح، وتجربة تصميم بالخط الكوفي المربع، ورقص بالمزمار، وألعاب الطاولة وصناعة المجوهرات وصناعة السجاد ورمي السهام وتجربة الخواتم ، صناعة ميدالية الكروشية وفن صناعة المعادن وتصميم ثلاثي الابعاد واستخدام الخزف وكتابة الاسم بالخط العربي وتصميم الأزياء والرسم بالسكب اللوني وتصنيع البروش.