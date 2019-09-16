ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خارجية بريطانيا: سنرد على الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
خارجية بريطانيا: سنرد على الهجمات التي تعرضت لها أرامكو السعودية
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فعالية على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

 وأضاف راب في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم.

 وقال: "المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية. سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فعالية".

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وكما أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تدين هذا الاعتداء الجسيم على معملين لشركة أرامكو للنفط الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات، مؤكدة أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن الهجوم هو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها لهذا الهجوم، منوهة بأنها ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق. 

ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، مؤكدة التصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

 

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

 

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

 

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

 

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.

 

ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

 

وتصدر هاشتاج "بقيق" الأكثر تداولا في السعودية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام سعودية عن حريق بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في المملكة.

 

ويظهر في مقاطع الفيديو اشتعال النيران في مناطق بالمعمل، الأمر الذي أثار تكهنات بين رواد مواقع التواصل حول أسباب الحريق.

 

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

 

وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج، ووجّهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.

 


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: معملين خارجية بريطانيا حريق أرامكو بقيق الهجمات الرد استخدام أسلحة إيرانية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
17:45
1
النصر - السعودية