بنك ناصر: القطاع المصرفي يسعى لتحويل المودع إلى مستثمر

قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والعضو المنتدب، أن سعر الفائدة بقرار من البنك المركزي إيجابي للغاية، حيث أنه يمثل انخفاض في معدلات التضخم التي تراجعت خلال هذا العام.





وأكد فاروق، أن البنك أصدر باقات متنوعة من الأوعية الادخارية في صورة شهادات خمس سنوات وثلاث سنوات لعملائه.





وأفاد أن البنك شهد تطوير ملحوظ في71 فرع من 92 فرع بشكل متميز كما قام البنك بتطوير ماكينات السحب الالي وتعاقد مع شركة فورى لصرف المرتبات والمعاشات، بالأضافة إلي توقيع بروتوكول صرف النفقة عن طريق شبكات المحمول الأربعة





وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد فتم إصدار منتج جديد وهو تمويل المصروفات المدرسية وفي حدود 50 ألف جنيه لمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي ومن المتوقع أن يلقي هذا المنتج رواجًا كبيرًا بين العملاء.





وكانت أكدت غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، عن إستمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية ايمانا من البنك بان الاستثمار فى تعليم الابناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور فى مقابلة أعباء المصروفات الدراسية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.





وأشارت والي إلي أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنه دراسية واحدة تسدد علي 10 اشهر او تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الاعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد اقصي للتمويل 50 ألف جنيه.





وفي ذات السياق قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب، أن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مشيرًا إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الإلتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التى تنفق على تعليم أولادها فى المدارس الخاصة.





وأوضح فاروق أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.





وبالنسبة لأصحاب وورثه المعاشات يضاف الي المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.





أما العاملين في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف اليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة ويضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر ومستخرج حديث من السجل التجاري.









كما يقدم بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، قرض الدراسة بمميزات كبيرة وإجراءات سهلة، والتمويل الدراسة يشمل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.









يمنح قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).





الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محددة).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.





المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.





بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).





- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص تصريح مزاولة المهنة، للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.





بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش شهريا (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).





مميزات إضافية:

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

- إمكانية تمويل مرحله دراسية بالكامل.



