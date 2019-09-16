نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم: عبد العزيز بن تركي رئيسًا للأتحاد العربي.. والنصر يودع دوري الأبطال

السد القطري يحقق ريمونتادا كتالونية على الأراضي الأسيوية



تصريحات نارية من تشافي هيرنانديز بعد صعود السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا



عضو النصر يؤكد أحقية فريقه بالهزيمة من السد



النصر يشكي الشباب والأخير يرد رسمياً



تقدم فريق النصر السعودي بشكوى على رئيس الشباب خالد البلطان للجنة الانضباط بإتحاد الكرة وذلك بعدما قام البلطان ببث فيديو عبر سناب شات مستنفرا ردة فعل جماهير النصر تجاهه .





حيث قامت الأخيرة بإلقاء زجاجات مياة على البلطان اثناء توجهه الى غرفة الملابس عقب مباراة الفريقين وذكر خلال تصريحاته بانها لم تكن المرة الأولى لجماهير النصر واضاف بانه هل من المفترض ان نخسر لإرضاء الجماهير ؟.





ووفقا لمصادر "للجزيرة الرياضية السعودية" الشكوى تضمنت عدم اتجاه الرئيس الشبابي عبر الطريق المفترض لغرفة الملابس ولكنه اتجه عبر ممر مخالف وبانه قام بإستفزاز الجماهير.



الاتحاد العربي يكشف عن خليفة تركي آل الشيخ على الرئاسة



كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، صباح اليوم عن خليفة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ على منصب رئيس الاتحاد.



وأعلن مسئولو الاتحاد العربي؛ عن تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا للاتحاد؛ خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي رقم 25، المنعقدة حاليا بمدينة جدة.



وكان معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد تقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد نجاح تنظيم بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال، والتي شهدت تتويج النجم الساحلي التونسي باللقب.





مفاجأة.. جروس يقترب من تدريب الأهلي



أصبح المدير الفنى السويسري كريستيان جروس ضمن المرشحين بقوة لتدريب فريق الأهلى السعودى، بعد النجاحات التى قدمها المدرب السويسري مع نادى الزمالك خلال الموسم الماضي وتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية.





كما دخل أيضاً رامون دياز المدير الفنى الأرجنتينى لتدريب الفريق خلال الموسم الجارى مع الدورى السعودى، بعد إقالة المدرب إيفان إيفانكوفيتش والذى رحل بعد الخسارة أمس أمام فريق الوحدة بالدورى السعودى للمحترفين، وكان دياز درب فى الدورى المصري خلال الموسم السابق عبر نادى بيراميدز ولكن لم يستمر طويلاً، وتدعم جماهير الأهلى التعاقد مع دياز بعد النجاحات السابقة له فى السعودية.





كما ظهر اسم كبير أيضاً ضمن الترشيحات وهو المدرب الإيطالى المخضرم كلاوديو رانييري بطل الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج موسم 2015_2016 مع ليستر سيتى وصاحب المفاجئة الأكبر بالبريميرليج.

نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، من تحقيق ريمونتادا تاريخية بالنكهة الكتالونية على الأراضي الآسيوية تحت قيادة فنية للإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، بعد تغلبه على ضيفه النصر السعودي، بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، ضمن إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي السعودية، قد انتهت بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي صعب الأمور كثيرًا على نادي أصحاب الأرض في مباراة العودة.قال المدير الفني الإسباني لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، بأنه يشعر بسعادة بالغة، بعدما نجح في أن يحقق فريقه الفوز والإنتصار على حساب نادي النصر السعودي 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم في ملعب حمد بن جاسم مساء اليوم في إطار مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسياوبعد هذا الفوز صعد نادي السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمجموع المباراتين 4-3، للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كانت المرات الثلاث السابقة في موسم 1889، وموسم 2011، وموسم 2018.وتحدث تشافي بعد مباراة السد والنصر لوسائل الإعلام، وقال: "كنت واثق من قدرة الفريق على تعويض الخسارة والتأهل إلى المربع الذهبي، نحن فريق قوي للغاية، وقد أثبتنا ذلك على أرضية الملعب، نريد أن نكمل طريقنا في البطولة، ونصل إلى المباراة النهائية، ونحقق اللقب".علق عبدالعزيز بغلف عضو شرف مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على هزيمة فريقه أمام السد القطري؛ والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.وأكد بغلف؛ أحقية فريقه في الخسارة، في المواجهة أمام السد، موضحا أن النصر لم يقدم ما يشفع له للفوز أو حتى التعادل.وكتب بغلف تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قائلا: "تقديم أي تبريرات للهزيمة، خاصة مع الجدل المنتشر بشأن عدم صحة ضربة الجزاء المحتسبة ضد النصر، تاركًا الأمر للمختصين"