خبير أمن معلومات: "90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر" (فيديو)

قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن 90% من التويتات اللي بتتكتب على تويتر من خارج مصر، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف من ذلك محاولة إحداث حالة احتقان في المجتمع.





وتابع خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الإثنين، أنه لا يوجد تفاعل حقيقي من داخل مصر مع الفيديوهات التي تحاول بث الشائعات والإساءة للمؤسسات الدولة، معقبًا: "التفاعل مع هذه الفيديوهات مصطنع وغير حقيقي".





وأوضح أن معظم القائمين على تشير هذه الفيديوهات، قد يقومون بذلك بحسن نية، مشددًا على ضرورة التأكد من حقيقية أي أكونت يقوم بنشر هذه الفيديوهات، خاصة أن معظمها وهمية.





هذا وعقد المؤتمر الوطني الثامن للشباب جلسة تحت اسم "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة"، وتطرقت الجلسة إلى الشائعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية، ومخاطر حروب الجيل الرابع التي تعتمد على الشائعات، وما تسببه من انهيار وخراب الدول.





وفي هذا الإطار قالت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى، خلال المؤتمر الوطني للشباب، إن 83% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرضون لأخبار مزيفة وغير صحيحة، لافتة إلى أن نشر الأخباز الكاذبة والشائعات يؤدي إلى انهيار الدول، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات، خاصة أنه لا تخضع لأي معايير.



