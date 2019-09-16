ياسر رزق: "إحنا عايزين الرئيس السيسي لترسيخ أعمدة الوطن" (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يختلف عن الرؤساء السابقين له؛ لأن ليس لديه من يتحدث بالنيابة عنه، موضحًا: "رجال الإعلام الموجودين حاليا هم رجال ثورة 30 يونيو، وكل واحد منهم معتبر أن له جزء في الرئيس؛ وهو أمر ليس سيئا".





وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن مصر بحاجة إلى منصب وزير الإعلام؛ ودوره لن يصطدم مع المجلس الأعلى للإعلام أو هيئتي "الصحافة والإعلام".





وأشار الكاتب الصحفي إلى أن دور وزير الإعلام وضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة المصرية لسلطة الحكم في مصر، تنفذها جميع أجهزة الإعلام في الدولة لنصبح على خط واحد، مضيفًا: " الرئيس السيسى وزير إعلام الدولة حاليًا ويتحدث عن ما يجري في مصر سواء في مؤتمرات الشباب أو افتتاحات المشروعات".





ونوه إلى أن الفترة الحالية للرئيس السيسي يتحدث عن الإصلاح في مجالي "التعليم" و"الصحة"، موضحًا أن الإصلاح في هذان المجالان هو نوع من الإصلاح في حياة الإنسان.





وتابع أنه آن الأوان للإصلاح السياسي في مصر للمضي قدما بالدولة المصرية، والتي بدأت بالفعل من خلال التعديلات الدستورية التي تهدف لاستقرار الوطن.

واكمل الكاتب الصحفي أنه آن الأوان للإصلاح السياسي في مصر للمضي قدمًا بالدولة المصرية، والتي بدأت بالفعل من خلال التعديلات الدستورية التي تهدف لاستقرار الوطن.



