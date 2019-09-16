يوم 23 سبتمبر.. إنطلاق إعتماد منظومة "المضمون الإلكتروني"

ينطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من يوم 23 سبتمبر 2019، في اعتماد منظومة «المضمون الالكتروني»، لتعويض الوثائق الورقية للحالة المدنية عند القيام بإجراءات التسجيل وترسيم أوّلي الحق.





وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، انه يتعين على كافة منظوريه من إجراء وعملة غير أجراء، تعمير كل البيانات المتعلقة برسم الولادة على المطبوعات المعتمدة في الغرض.





وأشار البلاغ ذاته، إلى أن اعتماد منظومة « المضمون الالكتروني »، يتنزّل في اطار رقمنة الخدات الادارية بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المسداة.