في عهد السيسي| مبادرات شبابية وحملات توعوية في أخر عامين

في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، أولى العديد من الملفات الأهمية وعمل على تطويرها، ومن ضمن الملفات التى لاقت جانب كبير من الاهتمام هو قطاع الشباب، وذلك لتمثيله الجانب الأكبر من فئات الشعب.





ويشارك الشباب من خلال المبادرات في اتخاذ القرارات و تنفيذ الخطط والبرامج، والاستفادة من الخدمات، المشاركة في الخدمات العامة، في الفعاليات العامة التي تزيد من وحدة وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم.









وتستعرض "الفجـر" أهم وأبرز المبادرات التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين:









مبادرة تراث بلدنا





استهدفت إعادة تقديم التراث الوطني في إطار قالب مختلف للأجيال الجديدة، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ عليه وإحياؤه، وكان نشاطها في منطقة سوق السلاح، بالقاهرة الخديويه والمتاحف.





مبادرة يلا نجري





جاءت هذه المبادرة لتغيير نمط الرياضة وجعلها أسلوب حياة الاهتمام بالشباب، واستغلال أوقات فراغهم وتوجههم نحو المشاركة الايجابية في الفعاليات الشبابية والرياضية، وجعل ممارسة الرياضة جزء من ثقافة الفرد وهواية يمارسها بالقدر الذي يجعله محافظًا على لياقته ومجددًا لنشاطه واقيًا لجسده من الأمراض، وبلغ عدد المستفيدين 70000 شاب وفتاة.









مبادرة ازرع شجرة





وكان هدفًا تشجير الطرق والشوارع، خلق بيئة حضارية نظيفة، وتربية الشباب على العمل التطوعي، تجميل مداخل القرى والمدن، وكان عدد المشاركين 1500 شاب وفتاة ونُفذت في محافظة قنا.





مبادرة حياة برية





واستهدفت نشر الوعي البيئي، وتوثيق الحياة البرية في مصر، وذلك بتوفير المعرفة والتريب للنشء والشباب، وتم اختيار الأطفال أصحاب الأفكار الإداعية لخلق الحلول للمشكلات البيئية، وبلغ عدد المستفيدين منها 900 شاب.









مبادرة أخلاقنا فين





واستهدفت طلاب المرحلة الابتدائية، وتوعية الطلاب بأهمية القيم الاخلاقية، وإعداد كوادر طلابية داخل المدارس، وتدريبهم على كيفية تخطيط وتنفيذ مبادرة مجتمعية؛ لغرس فكرة المبادر الصغير النافع لنفسه، ومن ثم مجتمعه وكان عدد المشاركين 1200 شاب وفتاة وتم تنفيذها في محافظة أسيوط.





مبادرة الرياضة أسلوب حياة





أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان مبادرة لتعميم ممارسة الرياضة كل يوم جمعة لجميع الأعمار من خلال ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق ووسط الطبيعة، بمشاركة الشباب والفتيات وكبار السن، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" ضمن مشروع المناشط الرياضية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة









مبادرة شباب يدير شباب yly





وتم تنفيذها بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وخدمة الشباب، وتفعيل وتطوير المبادرات والمشروعات الشبابية، وتحفيز الشباب لطرح مبادرات جديدة، وبناء وتنمية قدرات الشباب، وتم تقسيمها لثلاث مراحل





· مرحلة أولى الوزارة





· مرحلة ثانية الجامعات





· مرحلة ثالثة المحافظات









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