رئيس مجلس الشؤون الإسلامية بالبرازيل: وثيقة القاهرة للمواطنة امتداد لوثيقة المدينة

كشف الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبرازيل، تفاصيل وثيقة القاهرة للمواطنة، قائلًا إن وثيقة القاهرة للمواطنة خرجت امتدادًا لوثيقة المدينة لحضرة النبي، صلى الله عليه وسلم.





وأشار "متولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن المواطنة هي عطاء وانتماء واحترام للدولة، لافتًا إلى أن المؤتمر بعنوان "فقه بناء الدولة".





وأوضح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبرازيل، أن مشكلتنا الحقيقية ليست في علم الدين ولكن هي فهم علم الدين.





وشدد "متولي"، على أنه ينبغي المحافظة على الدولة وعلى كل أركانها، مؤكدًا أنه لا يجب أن لأحد بالداخل أو الخارج أن يحط من شأن الدولة أو جيشها أو رئيسها أو شرطتها أو مؤسساتها.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبرازيل، أنهم خرجوا من المؤتمر بتوثيق فكر المواطنة الذي يعني باحترام التعددية واحترام الغير.





وتابع "متولي"،: "نحن المصريون نحترم جميع المواطنين، وليس هناك فرق بين المواطنين في المواطنة"، موضحًا أن هذه وثيقة القاهرة للمواطنة عبارة عن احترام المواطن لكل ما يتعملق بدولته.



