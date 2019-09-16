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بعد الإفتاء بعدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها.. كاتبة: الزوج بيحس أن زوجته هتسمسر عليه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:40 م
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بعد الإفتاء بعدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها.. كاتبة: الزوج بيحس أن زوجته هتسمسر عليه
الدكتور محمد عبد السميع
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هدى عبدالرازق
 
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أبدت الكاتبة عزة كامل، دهشتها من فتوى الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الافتاء بشأن أنه ليس من حق الزوجة أن تسأل عن راتب زوجها، قائلة: "الجواز شركة بين اتنين على الحلو والمر، والزوجين بيتحملوا فيها تداعيات الأوضاع سويا".

وأشارت "كامل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه لا يجب أن يخفي أحد الزوجين شيئا عن الطرف الأخر، ولا تكون هناك أسرار بينهم، متسائلة: "ما الحكمة من اخفاء الزوج راتبه عن زوجته؟".

وأضافت أنه حتى ولو كان يريد الزوج أن يعطي جزء من راتبه لأهله، فهذا ليس عيبا، ولا يجب أن يثير غضب الزوجة، منوهة بأنه في حال حدوث طلاق بين زوجين، وتطلب الزوجة مفردات مرتب، فأن الزوج يتلاعب ولا يثبت راتبه الحقيقي.

وتابعت، "إحنا مش في حرب عشان نخبي عن بعض، دي حياة تبنى على الصراحة"، معتبرة أن هناك أزواج يرون أن الزوجة "غدارة، وممكن تسمسر من المرتب".

وأثارت فتوى الدكتور محمد عبد السميع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء بشأنه لن ليس من حق الزوجة أن تعرف قيمة راتب زوجها دهشة كبيرة، حيث أعربت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن رفضها للفتوى، معتبرة أن راتب الزوج ليس سرًا حربيا حتى يحرص الزوج على اخفاؤه عن زوجته.
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