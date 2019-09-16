فودافون تفرج عن ٧٠٠ مليون جنيه من أرباح المصرية للاتصالات يونيو المقبل

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تهدف إلى تحويل مصر إلى معبر عالمي لخدمات البيانات.

وأوضح خلال الملتقى الإعلامي للشركة، أنه تم تحسين عناصر الشبكة بشكل عام سواء المحلية أو الدولية، لافتا إلى أن الشبكة الدولية في مصر من افضل الشبكات على مستوى العالم سواء في التنوع أو عدد الكوابل التى تمر في مصر سواء البرية أو البحرية.

واضاف حامد أنه تم توقيع اتفاقيات مع مالكى المحتوى على مستوى العالم ومنهم ميكروسوفت وامازون ونوكيا وينج، لإنشاء مراكز بيانات في مصر، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها قريبا