"لص هارب".. التاريخ الأسود للإخواني "محمد محسوب"

يزعم محمد محسوب أحد قيادات الإخوان الهاربين، أنه المدافع عن القانون، وحامي العدالة وخاصة أنه وزير سابق بحكومة الإخوان، لكن محسوب احترف النصب، وكان أول الهاربين من ميدان رابعة تاركا جماعته لينعم بحياته في أوروبا بعيد عن العقاب على جرائمه في حق الوطن، وتقدم الفجر خلال السطور القادمة التاريخ الأسود للإخواني الهارب.

محسوب

تولى محسوب منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الإخواني هشام قنديل، كما استغل الفوضي في يناير ليتولى عمادة كلية الحقوق، جامعة المنوفية منذ شهر يونيو 2011 وحتى ديسمبر 2013 وهو وعضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصري، قد شارك محسوب في اعتصام رابعة المسلحة ثم هرب خارج البلاد بعد سقوط حكم جماعته.

قضايا الإرهاب

أدرجت السلطات المصرية اسم الإخواني محمد محسوب، بقوائم الإرهاب، كما اتهم محسوب في عدد من قضايا الإرهاب مع قيادات الجماعة، امر النائب العام في قرار رقم 28 لسنة 2013، بالتحفظ على أمواله، كما أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي حكم التحفظ على أمواله وأموال 25 آخرين من قيادات الإخوان بسبب قيامهم بالتحريض على أعمال العنف والتخريب وإرهاب.

إهانة القضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة، في 30 ديسمبر 2017 ، في قضية إهانة القضاء برئاسة المستشار حمادة شكري، بحبس محسوب غيابيا لمدة 3 سنوات، زقد ضمت القضية 24 متهما من قيادات الجماعة او مناصرين منهم المعزول محمد مرسي والمحامي منتصر الزيات .

تضمنت حيثيات الحكم، ارتكاب المذكور جرائم : إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم وسب موظفين عموميين في الاحاديت التليفزيونية والاذاعية حيث يحرص محسوب على الظهور المتكرر في قنوات ممولة من قطر و معادية لمصر (الجزيرة).

النصب

قد أصدرت المحكمة، في أبريل 2015، حكم بالحبس غيابيا ثلاث سنوات بحق محسوب، بسبب النصب على مستثمر سعودي، قد احتجزته السلطات الايطالية قرب مدنية كاتانيا منذ عام بسبب طلب السلطات المصرية من الانتربول تسليمه على خلفية هذه التهم ثم اطلقت إيطاليا سراحه.

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خيانة الوطن

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام 2699 لسنة 2019، للنائب العام، ضد محمد محسوب، أحد القيادات الإخوان الإرهابية، وشملت الاتهامات الانتماء لجماعة إرهابية هدفها تدمير مؤسسات الدولة وارهاب الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والقضاء علي الوحدة الوطنية للبلاد.

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 2699 لسنة 2019، عرائض النائب العام، ضد الهارب للخارج محمد محسوب، أحد القيادات في جماعة الإخوان الإرهابية.

وأتهم محمود في البلاغ محسوب بالانتماء لجماعة إرهابية، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع الآمنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بالوحدة الوطنية للبلاد.

واستند البلاغ علي ظهور محمود في قنوات معادية لمصر بعد هروبه خارج البلاد والتحريض على الدولة المصري وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والشرطة ونشره أخبارا كاذبة من خلال تصريحاته عبر صفحته على تويتر، وعبر المؤتمرات الصحفية التي يقيمها بالخارج.

يهدف محسوب وهو أكبر المتآمرين إلى تشويه مؤسسات الدولة، وإلصاق التهم المكذوبة بها، وعرض فيديوهات مفبركة لنشر الفوضي والتأثير على أمن واستقرار البلاد، ويطلق محسوب غالبا تصريحات معادية للدولة، كما طالب البلاغ وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

لص هارب

قال الإعلامي أحمد موسي، ردا علي تصريحات محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في عهد الإخوان، أبريل الماضي قائلًا: " محمد محسوب نصاب وهربان ومطلوب للعدالة"، مؤكدًا أن إدعاءات محسوب محاولة لتشويه ارادة الشعب المصري حول الدولة .

وأضاف "موسي"، أن الإخوان يشككون في حكم الرئيس " الإخوان حرامية سرقوا الملايين وهربوا، رجعوا الفلوس اللى خدوتها الأول وبعدين تحدثوا عن مصر والاخوان سرقوا المصريين ونهبوهم وباعوا ارادتهم " .

كما سخر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محمد محسوب وصفا اياه بأنه يشبه الفنانة سعاد حسني في فيلم للرجال فقط " الدكتور محسوب زعل منى، لما قولت له، حاول أن تغير تسريحة شعرك لأنك شبه سعاد حسني في فيلم للرجال فقط".