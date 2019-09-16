سهم يقفز في البورصة 13.2% في جلسة واحدة ..تعرف عليه

تصدر سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية" في جلسة، اليوم الاثنين، بالبورصة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا.

وجاء السهم في صدارة القائمة بنسبة صعود بلغت 13.2% ليصل إلى مستويات 36.800 جنيه تلاه مباشرة سهم" مصر للفنادق" بنسبة ارتفاع 5.2% ليصل إلى مستويات 59.9 جنيه، واحتل المركز الثالث" المصريين للاسكان والتنمية والتعمير" بنسبة 3.6% ليصل إلى سعر2.080جنيه.





وفي المركز الرابع، جاء سهم " شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي (نيوداب)" بنسبة 2.54% ليحقق مستويات 5.6 جنيه، وتذيل القائمة سهم الشركة الشرقية للدخان بعدما حقق ارتفاع نسبتة 2.4% ليصل إلى مستويات 17 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التى سجلت أكثر تراجعًا في جلسة تعاملات اليوم، جاء في الصدارة سماد مصر( ايجيفرت) بسبة هبوط 5.4%، وتراجع سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 4.9% ليحتل المركزي الثاني في القائمة محققًا سعر 3.68 جنيه، تلاه مباشرة سهم " مطاحن ومخابز الأسكندرية" بنسبة تراجع 4.28%.

وفي المركز الرابع جاء سهم" المصرية للمنتجعات السياحية" بهبوط نسبتة 4.20%، واخيرًا جاء سهم " الأسماعلية الوطنيه للصناعات الغذائية" بتراجع 3.9% محققًا 6.8 جنيه للسهم.

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه نهاية تعاملات اليوم :

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيعية قوية من المستثمرون المصريون بينما اتجة العرب والأجانب للشراء.

وهبط المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوي 14970.24 نقطة، وتراجع مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستويات 550.51 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستويات 1467.24 نقطة.

وخسر رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق نحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 749.104 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 3.3 مليار جنيه بالتداول على 186.48 مليون سهم وبتنفيذ نحو 23.8 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 931.5 مليون جنيه، بينما اشتري المستثمرون العرب والأجانب ماقيمة 79 مليون جنيه و852 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذا المستثمرون المصريون على نسبة 44.8% من إجمالي حجم التداولات، في المقابل استحوذا المستثمرون العرب والأجانب على نسبة 2.4% و 52% من إجمالي حجم التداولات.

توقعات بطرح شركات جديدة بالبورصة:

وكان سيد عبد الفضيل رئيس قطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية، كشف عن أن البورصة تستعتد لاستقابل 4 طروحات قبل نهاية العام الجارى، موزعة بين 3 شركات بالسوق الرئيسى، واحدة منها شركة قطاع خاص بقيمة طرح أكثر من 2 مليار جنيه، وشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وشركة ببورصة النيل.

ومن المتوقع أن تعمل شركة القطاع الخاص المتوقع اجراء طرحها في قطاع الأدوية، بينما الشركتين القطاع الحكومي هما اسكندرية لتداول الحاويات وابوقير للأسمدة.