"الحديث الباكستانية" تؤكد على وقوف العلماء والشعب مع المملكة





وعرض المالكي ثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وبلغ عددهم 6 داخل وخارج المملكة.





وأكد المالكي رفض ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن، منوها بأن التحقيقات في هجوم أرامكو مازالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.





وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني متورط في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذا الهجوم يستهدف الاقتصاد العالمي.



