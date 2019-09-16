رئاسية تونس 2019: بسبب "الإشهار السياسي".. 'الهايكا' تسلط خطيّة مالية على قناة 'حنبعل'

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” قدرها عشرون آلاف دينار (20.000 د)، من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية، إستنادا لتقارير الرصد التي عاينت من 07 إلى 10 سبتمبر 2019، نقل اجتماعات شعبية برمّتها من البداية إلى النهاية لمترشحين، ودون أي تعليق صحفي ودون إعتماد أي نمط من الممارسات المهنية للتغطية الصحفية الخاصة بالإنتخابات.





كما اوضح البيان الصادر عن الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري اليوم الاثنين 16 سبتمبر2019، انه بعد الاطلاع على التقارير الواردة من وحدة الرصد التابعة للهيئة، بخصوص ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” من 07 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2019، تم تسجيل تسجيل العديد من الخروقات في الحملة الانتخابية، حيث تبين أنّه تم نقل اجتماعات شعبية برمّتها و من البداية إلى النهاية لمترشحين للانتخابات الرئاسية، ودون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات، و هم على التوالي:





1ـ كلمة يوسف الشاهد المرشح للرئاسة خلال زيارته لولاية صفاقس بتاريخ 07 سبتمبر 2019 على الساعة السابعة والنصف مساء، مسجّلة بمجموع توقيت بلغ 28 دقيقة و24 ثانية و كلمته خلال زيارته لولاية سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 مسجلة بمجموع توقيت بلغ 22 دقيقة و 51 ثانية.





2. ـكلمة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو خلال زيارته ٳلى جزيرة جربة بمناسبة قيامه بحملته الانتخابية جربة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة مساء و خمس و عشرين دقيقة بمجموع توقيت بلغ 25 دقيقة و 44 ثانية.





3ـ كلمة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي اثناء قيامه بحملته الانتخابية بولاية القيروان بتاريخ 9 سبتمبر 2019 على الساعة السابعة مساء و إثنين و أربعين دقيقة بمجموع توقيت بلغ 19 دقيقة و 42 ثانية.





4ـ كلمة المترشح للانتخابات الرئاسية محمد عبو خلال زيارته لولاية صفاقس بتاريخ 10 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة و النصف مساء بمجموع توقيت بلغ 8 دقائق و 31 ثانية.