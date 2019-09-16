أبعد عن الصيني وأغنيله ولا أتكل على الله؟.. إليك 5 علامات "صينية" حازت على ثقة المستهلك المصري.. تعرف عليها

نلاحظ جميعًا خلال السنوات الأخيرة، اقتحام شركات السيارات الصينية للسوق المصري، وبأكثر من علامة تجارية، وحينها بدأ المستهلك المصري بمراقبة هذه العلامات الجديدة كلياً، من حيث الشكل والاعتمادية وقطع الغيار وتوفير البنزين.





ومن المعروف أن أغلبية الشعب المصري بطبيعته دائمًا ما ينزعج وينفر عندما يعلم أن الشئ الذي سيشتريه "صيني"، حتى وأن كان شئ صغير وقيمته بسيطة مثل الموبايل، الأدوات كهربائية، حتى ولاعة السجائر، ودائما ما يحضر بذهنه مصطلح "أبعد عن الصيني وغنيلة" والذي يعبر عن سوء المنتج الصيني ورداءة التصنيع، فما بالك بالسيارات والتي من الممكن أن تكون أداة مريحة ومفيدة إما أن تكون سبب وفاتك أنت وعائلتك.

ولكن في السيارات اختلف الموضوع تمامًا، حينما طرحت العلامات التجارية الصينية بالونة الاختبار الأولى في السوق المصري، فوجدت الاقبال والمبيعات الغير متوقع، وبدء أصحاب توكيلات السيارات في مصر بالالتفاف نحوها وضمها لهم لتحوذ على درجة ثقة أكبر بالنسبة للسوق والمستهلك المصري.





ولعل هذا الإقبال كان من أهم أسبابه، الأسعار، حيث أن الشركات الصينية درست جيدًا السوق المصري وتعلمت أن السوق المصري متشبع بالسيارات الأوروبية والكورية واليابانية وهم الاكثر مبيعًا، ومن هذا الأساس تحملت الشركات الصينية، على عاتقها أن تقتحم السوق المصري بسيارات شبيهه إلى حد كبير من الموجودة حالياً، ولكن بسعر أقل لتنافس معهم على المبيعات.





وتقدم بوابة الفجر لقرائها أهم 5 سيارات صينية حازت على ثقة المستهلك المصري





1 - سبيرانزا "شيري"





تأتي العلامة الصينية "شيري" في مصر بأكثر من موديل وهما "أريزو- وتيجو - تيجو 4 - وإنفي"، ويقدمها في السوق المصري شركة "غبور أوتو" وهو الوكيل الحصري لها.





وتميزت اسبيرانزا بمختلف موديلاتها في السوق المصري بالمبيعات الكبيرة، حيث أنها من أوائل العلامات الصينية في مصر.





ويأتي متوسط أسعار موديلات شيري على هذا النطاق:-

إنفي - 175.000 تيجو - 225.000

أريزو5- 220.000

تيجو4- 330.000

تيجو7- 365.000





2- جيلي





ظهرت العلامة الصينية "جيلي" مؤخرًا في السوق المصري وبأكثر من موديل، وعملت الشركة الصينية على تقديم باقة مميزة من السيارات مثل إمجراند 7 و باندينو ونافست بها كبار الشركات العالمية مثل سابقة الذكر شيري.





وتأتي جيلي بأسعار قادرة على اقتحام السوق المصري، مما جعلها فى الصدارة، حيث جاءت متوسط الاسعار كالتالي:-





جيلي باندينو 2019 GB- 124,500

جيلي إمجراند اكس7 2019 - 315,000

جيلي إمجراند 7 2019 - 189,000





3- بريليانس





قدمت الشكرة البافارية للسيارت العلامة الصينية بريليانس فى السوق المصري، أكثر من موديل لسياراتها، فأطلقت الموديلات الأتية " FRV- FSV- Galena- - V5 - S30 - v3".





ولكن في 2019 لم تطلق بريليناس كل الإصدارات السابقة وأكتفت بـ " v6 V5- -V3 " والثلاثة ينتمون إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الأستخدمات"SUV".





وجاء متوسط أسعارهم للفئات الأولى كالتالي:-

بريليانسV5 - 339.000

بريليانسV3 - 259.000

بريليانسV6 - 309.000





4- BYD





"بي واي دي" أوتو هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، تأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، مما جعلها سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات.





وأقتحمت بي واي دي الأسواق المصرية بثلاث موديلات وهما " L3- F3 - S5".





واكتسبت العلامة الصيينة شعبية واسعة جدًا في فترة قصيرة، وتنافس الشركات الصينية في سوق السيارات بشراسة، لرخص سعر السيارات، وجودتها المقبولة بعض الشىء مقارنة بسعرها.





وجاء متوسط أسعار الفئات كالتالي:-





BYD F3 - 173.000

BYD S5 - 290.000





5- MG أم جي





هى احدى شركات السيارات الصينية، والتي كانت بريطانية الأصل، وكان أول وكيل استضاف سيارت أم جي فى مصر هو "إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف" حتى نهاية عام 2016، و في الرابع عشر من أغسطس 2018 انتقلت السيارة رسميًا الى وكيل أخر وهو "المنصور" وهو ما ضاف للسيارة ثقلًا في المبيعات بالسوق المصري.





وتأتي "MG" في مصر بأكثر من موديل جاء متوسط أسعارهم فى 2019 كالتالي:-





ام جى ZS - 248,000

ام جى 360 - 277,990

ام جى ZS - 280,000

ام جى 6 - 300,000

ام جى Rx5 - 320,000







