خالد أبو بكر: "أقسم بالله ما شهدناه في عهد السيسي من مكافحة الفساد لم نراه من قبل"

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على محاولات أعداء مصر، وأهل الشر الهجوم على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المصريين عرفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 سنوات، واصفا علاقة الرئيس بالشعب بـ العلاقة الإرادية.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن االمصريين لم يروا من الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية سوى النقاء، والنزاهة، وطهارة اليد، والشرف، والحرص على المال العام، مضيفًا: "أاقسم بالله ما شهدناه في عهد السيسي من مكافحة الفساد لم نراه من قبل".





ووصف الرئيس السيسي بـ الرئيس المؤدب، والذي يحرص على كبير وصغير، ولا يجد حرجا في تقبيل كبار السن، مضيفا أن السيسي ليس رئيس دولة، وإنما هو حالو وطنية، المصريين هم من اختاروه.





وأضاف "أبو بكر"، "كرامة الرئيس السيسي من كرامة المصريين.. إحنا كلنا شركاء"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يأت في ظروف عادية، وتم استدعاؤه، وكان يعرف أنه سيدفع الثمن، متابعا: "إحنا بنبني دولة بدم وعرق، ومش هنسمح لحد ينال من بلدنا ويضيع اللي عملناه".



