شاهد.. أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في "شهر العسل" (فيديو وصور)

ونشر الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، مقطع فيديو لهما وهما يهنئان "إمام" بعيد ميلاده قائلان: "كل سنة وانت طيب يا إيموو".

وأعرب الفنان الشاب محمد عادل إمام، عن سعادته بمفاجأة زوجته له في عيد ميلاده، حيث أحضرت له أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده دون إخباره.

ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام، صورة تجمعه المحتفلين بعيد ميلاده، ومن بينهم أشرف عبدالباقي وسليمان عيد وهشام ماجد، وغيرهم من نجوم الفن.





وأرفق"إمام" الصورة بتعليق: "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي انا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس إتفاجئت.. ده انا إتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".

وتوالت التعليقات المهنئة لـ"إمام" من أصدقائه من الوسط الفني إلى جانب معحبيه، وكتب احدهم: "كل سنة وانت طيب وربنا يخليك لعيلتك ولفنزاتك"، وعلق آخر: "كل سنه وانت طيب يا يازعيم ويارب من نجاح لنجاح ان شاء الله ربنا يسعد قلبك وكل ايامك".









وكان آخر أعمال محمد إمام هو مسلسله الرمضاني "هوجان"، والذي ظهر فيه بلوك جديد حيث أطلق شاربه، وبجسد رياضي.

مسلسل "هوجان" شارك في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي، وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبواليزيد، وغيرهم.

ولم يكتفي محمد إمام بمسلسله فقط، بل كان حريصا زملائه بنجاح أعمالهم في الموسم الرمضاني، ومن بينهم الفنان أحمد السقا الذي هنأه بنجاح مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة".









ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بالسقا، من داخل إحدى الصالات الرياضية، وكتب: "اللي كسر الدنيا زينا هنقوله يا عمنا".

يذكر أن إمام والسقا تنافسا في سباق رمضان الماضي، حيث شارك إمام في بطولة مسلسل "هوجان"، فيما قام السقا ببطولة "ولد الغلابة"، ولاقى العملان صدى واسع بين الجمهور.

‫وواصل الفنان الشاب محمد عادل إمام حصد نجاح مسلسله الرمضاني "هوجان"، والذي قدمه الموسم الماضي.









‫وفاجئ أحد المعجبين بالعمل الفنان الشاب بنحت شخصية "هوجان" على بطيخة، ما دفع "إمام" لنشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، مبديًا إعجابه بها.

وخلال الفترة الماضية، حرص الفنان الشاب محمد عادل إمام على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" بتفاصيل حياته الجديدة بعدما أصبح أب، إذ قام بنشر صورة جديدة له مع إحدى ألعاب ابنته خديجة.

وعلق "إمام" على الصورة: "انا بقيت بقضي يومي مع حاجات غريبة، ده بقى ايه والنبي !!!؟ ده انا شخصيًا قلقان منه".