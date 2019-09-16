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شاهد.. أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في "شهر العسل" (فيديو وصور)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:10 م
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شاهد.. أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل (فيديو وصور)
احمد فهمي وهنا الزاهد
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الفجر الفني
 
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حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تهنئة الفنان محمد إمام، بعيد ميلاده، والذي كان يحتفل به اليوم مع طاقم عمل فيلم "لص بغداد".

ونشر الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، مقطع فيديو لهما وهما يهنئان "إمام" بعيد ميلاده قائلان: "كل سنة وانت طيب يا إيموو".

نتيجة بحث الصور عن احمد فهمي وهنا الزاهد

وأعرب الفنان الشاب محمد عادل إمام، عن سعادته بمفاجأة زوجته له في عيد ميلاده، حيث أحضرت له أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده دون إخباره.

 

ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام، صورة تجمعه المحتفلين بعيد ميلاده، ومن بينهم أشرف عبدالباقي وسليمان عيد وهشام ماجد، وغيرهم من نجوم الفن.


نتيجة بحث الصور عن محمد امام

 

وأرفق"إمام" الصورة بتعليق: "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي انا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس إتفاجئت.. ده انا إتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".

 

وتوالت التعليقات المهنئة لـ"إمام" من أصدقائه من الوسط الفني إلى جانب معحبيه، وكتب احدهم: "كل سنة وانت طيب وربنا يخليك لعيلتك ولفنزاتك"، وعلق آخر: "كل سنه وانت طيب يا يازعيم ويارب من نجاح لنجاح ان شاء الله ربنا يسعد قلبك وكل ايامك".


نتيجة بحث الصور عن محمد امام


 

وكان آخر أعمال محمد إمام هو مسلسله الرمضاني "هوجان"، والذي ظهر فيه بلوك جديد حيث أطلق شاربه، وبجسد رياضي.

 

مسلسل "هوجان" شارك في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي، وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبواليزيد، وغيرهم.

 

ولم يكتفي محمد إمام بمسلسله فقط، بل كان حريصا زملائه بنجاح أعمالهم في الموسم الرمضاني، ومن بينهم الفنان أحمد السقا الذي هنأه بنجاح مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة".


نتيجة بحث الصور عن محمد امام


 

ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بالسقا، من داخل إحدى الصالات الرياضية، وكتب: "اللي كسر الدنيا زينا هنقوله يا عمنا".

 

يذكر أن إمام والسقا تنافسا في سباق رمضان الماضي، حيث شارك إمام في بطولة مسلسل "هوجان"، فيما قام السقا ببطولة "ولد الغلابة"، ولاقى العملان صدى واسع بين الجمهور.

 

‫وواصل الفنان الشاب محمد عادل إمام حصد نجاح مسلسله الرمضاني "هوجان"، والذي قدمه الموسم الماضي.


نتيجة بحث الصور عن محمد امام


 

‫وفاجئ أحد المعجبين بالعمل الفنان الشاب بنحت شخصية "هوجان" على بطيخة، ما دفع "إمام" لنشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، مبديًا إعجابه بها.

 

وخلال الفترة الماضية، حرص الفنان الشاب محمد عادل إمام على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" بتفاصيل حياته الجديدة بعدما أصبح أب، إذ قام بنشر صورة جديدة له مع إحدى ألعاب ابنته خديجة.

 

وعلق "إمام" على الصورة: "انا بقيت بقضي يومي مع حاجات غريبة، ده بقى ايه والنبي !!!؟ ده انا شخصيًا قلقان منه".


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