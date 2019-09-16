الاتحاد الآسيوي يفكر في تغيير قوانين دوري الأبطال

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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفكر في مناقشة بعض البنود الخاصة بقوانين البطولة.



وتفكر اللجنة جدياً في زيادة عدد اللاعبين الأجانب للأندية التي تشارك في بطولة دوري الأبطال خاصةً وأنه يسمح الأتحاد في الوقت الحالي بقيد أربعة لاعبين أجانب وهو ما يتم التفكير فيه حول الزيادة الموسم القادم.



وقالت صحيفة " الرياضية " التي تصدر من المملكة العربية السعودية أن الاتحاد الآسيوي قد طرح خلال الساعات القليلة الماضية بعض البنود التي من الممكن أن يتم إتخاذها في إجتماع غداً.



ومن المنتظر أن يجري يوم غداً الثلاثاء إجتماعاً في العاصمة الماليزية كوالالمبور من أجل مناقشة زيادة عدد الأجانب.



ويسعى الاتحاد إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الفرق التي تشارك في البطولة إلى خمسة أو ستة أجانب لكل نادي.



وعلل الاتحاد إتخاذ مثل هذا القرار إلى نيته في تطوير الكرة الآسيوية خلال المرحلة القليلة القادمة ، وسيشارك في إجتماع يوم غداً الثلاثاء عدداً من الشخصيات الهامة أبرزها إبراهيم القاسم الأمين العام للكرة السعودية.



السد يطيح بالنصر ويصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا



وفي سياق متصل تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على فريق نادي النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.



وعوض فريق نادي السد الخسارة التي مني بها في مباراة الذهاب بهدف مقابل هدفين ليصل إلى المشهد ما قبل الختامي بمجموع المباراتين أربعة أهداف مقابل ثلاثة وينجح رجال زرقاء اليمامة في الترشح لنصف نهائي أعرق البطولات الأسيوية للأندية.



سجل ثلاثية فريق نادي السد أكرم عفيف في الدقيقة السادسة والعشرين من ضربة رأس وحسن الهيدوس في الدقيقة التاسعة والخمسين من تصويبة صاروخية إستقرت في مرمى براد جونز وإختتم الجزائري بغداد بونجاح ثلاثية فريقه في الدقيقة الثالثة والثمانين من ركلة جزاء.



في المقابل أحرز هدف فريق نادي النصر السعودي الوحيد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة والثلاثين لعبها ضعيفة فوق الحائظ البشري للاعبي نادي السد لكنها إرتطمت بأحد لاعبي الفريق القطري وتهادت في مرمى سعد الشيب.



ومن المنتظر أن يلاقي فريق نادي السد في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال وإتحاد جدة في لقاء سعودي خالص يقام يوم غداً الثلاثاء لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي وإنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وعقب لقاء النصر ضد السد خرج حسن الهيدوس وأكد على أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق السداوي له الدور الأكبر في عبور الفريق القطري للدور نصف النهائي خاصةً بعد التعليمات التي أدلى بها للاعبين وطالبهم بضرورة الثقة بأنفسهم وقدرتهم على إنتزاع بطاقة التأهل.



كما لعب الشاب اليافع أكرم عفيف دور كبير من خلال الجبهة اليسرى التي صال وجال بها دون إيقاف من سلطان الغامدي الظهير الايمن للفريق النصراوي الذي وقف مكبل اليدين غير قادر على مجاراه نسق الفريق القطري.



وفي حالة نجح السد في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا سيصعد وصيفه إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بسبب مشاركة السد كمستضيف للبطولة وقوانينها تمنع مشاركة فريقين من نفس البلد لذلك بدلاً من جلب ثاني الدوري القطري سيتم الإستعانة بوصيف دوري أبطال آسيا.

