مجلس الوزراء: استحداث نظام جديد لإدارة الجمارك المصرية نهاية ديسمبر (فيديو)

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استحداث نظام جديد لإدارة الجمارك المصرية يراعي العيوب ويحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الدولة تدعم بكل قوة الاستثمارات الصناعية.





وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " dmc"، مساء الإثنين إن إصلاح منظومة الجمارك لا يهم المستوردين والمصدرين فقط ولكنه أمر يهم كل المواطنين؛ لأن المواطن إما يحصل على سلعة مستوردة بالكامل أو سلعة محلية تستخدم مواد خام مستوردة.





وأضاف أن إصلاح نظام الجمارك وتقليص المدة الزمنية لدخول السلع والمواد الخام إلى مصر يوفر في ثمن السلع؛ وبالتالي يخفض الأسعار على المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر من اليوم سيكون هناك نظام جديد لإدارة الجمارك المصرية يراعي العيوب والسلبيات.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المهندس شريف رئيس مجلس الوزراء زار 4 مصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر، مشيرًا إلى أن التصنيع يوفر فرص عمل والعملة الصعبة فضلًا عن تصدير السلع المحلية.





وأوضح تفاصيل المبادرة الجديدة لـ تحفيز الصادرات أو ما يسمى ببرنامج "رد الأعباء"، قائلًا: المقصود منها أن كل شركة تصدر إلى الخارج تجلب فواتير التصدير والدولة ترد لها نسبة من قيمة تلك الفواتير، لافتا إلى أن دعم الصادرات كان متوقف منذ 2012؛ لذلك هناك مستحقات لدى هذه الشركات للدولة المصرية وصلت إلى مليارات ولم يحصلوا عليها؛ ولذلك قامت الحكومة بجدولة هذه المستحقات بما يعيد الثقة بين الحكومة والمصدرين، حيث سيحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة منذ 6 سنوات.





وتابع: "كل شركة اختارات الطريقة التي ستحصل على مستحقتها منها"، موضًحا أن الحصول على المستحقات ليس المقصود منه إعطائها نقدي ولكن يمكن الحصول على قطعة أرض للاستثمار أو خصم الضرائب المستحقة على الشركة.



