السيطرة على حريق محول كهرباء في كرداسة

اندلع حريق هائل في كابل كهرباء بمركز كرداسة، مساء اليوم الاثنين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة ونشوب حريق بمحول كهرباء، بمنطقة ترعة العياط نطاق مركز كرداسة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وبوصول قوات الحماية المدنية، تبين تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.





وأفاد شاهد عيان أن الحريق نشب بمحول الكهرباء، وإمتد لورشتين مجاورتين، بسبب تأخر قوات الحماية المدنية، وأن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.





كما تبين أن الأهالي أبلغوا الخط الساخن لشركة الكهرباء، لقطع التيار الكهربائي عن محول الكهرباء، تجنبا لحدوث أي إنفجار وتبين وصول فريق فني لمكان الحريق، لمعرفة سبب نشوب الحريق، وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لعدم حدوت أي حرائق مرة أخري، وواصل قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









وفي سياق أخر معاينة ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، كانت قد كشفت أن ماس كهربائي السبب في نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة صفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مما تسبب في تفحم محتويات الشقة.









وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة ووجود حريق بشارع محمد عرفة بمنطقة طفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقل اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية.





وأسفر عن الحريق تفحم محتويات الشقة، وسقف مبني من الخشب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.







