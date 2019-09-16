انطلاق المعرض الثاني للأسر المنتجة بجامعة قناة السويس

تحويل قرية الصفيح من الأكثر احتياجا إلى منتجة



جامعة القناة تشارك في تطوير عزبة الصفيح



تكريم المتفوقين من أبناء هيئة التدريس



رئيس جامعة القناة: سعيد بتفوق أبنائنا الطلاب



رئيس جامعة القناة يحذر من الشائعات الكاذبة



رئيس جامعة القناة: نأمل أن نرى من أبناء جامعتنا علماء





وفي كلمة المتفوقين والتي قدمها الطالب محمد أشرف بكالوريوس التمريض ٢٠١٩ ( امتياز مع مرتبة الشرف) - طالب بزيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد شهد الحفل عمداء الكليات وعددا من قيادات الحامعة وهدى فرج ووفاء محمود أمينا الجامعة المساعدان، وأشرف على تنفيذه إلا دارة العامة للشئون الإدارية، وأحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.



افتتح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، المعرض الثانى للأسر المنتجة والذى يستمر على مدار ثلاث ايام من ١٦ حتى ١٩ سبتمبر الحالى ويعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى داخل الجامعة، تحت إشراف المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة يقام المعرض تحت شعار من القرى الأكثر احتياجا إلى الأكثر إنتاجًا.وياتى تنظيم المعرض بهدف تعزيز فكرة العمل الحر وتنمية المهارات اليدوية المنتجة والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم الفنية وفتح سوق لتسويق منتجاتهم وأوضح الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة أن هذا المعرض هو الثانى خلال الفترة القصيرة السابقة الذى تنظمه الجامعة، وأشار إلى أنه يأتى فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعد هدف استراتيجي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من دور حيوى وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتطوير القري الأكثر احتياجا وتحويلها الي قري منتجة.وأشارت الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل الخاص بتطوير عزبة الصفيح يشارك فيه مجموعة من أهل قرية الفردان التى تتبنى الجامعة أعمال التطوير بها بالإضافة إلى بعض الأسر المنتجة الأخرى ويشمل هذا المعرض جميع المنتجات اليدوية من اعمال يدوية مثل كروشية واركت والتطريز ومواد غذائية مثل منتجات اللحوم والألبان وملابس وشنط مدرسية وأدوات مدرسية وخلافه حضر الافتتاح هدى فرج ووفاء محمود أمينا الجامعة المساعدينكما كرم الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة ٦٦ من المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين ٣١ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، ٢٧ بالمرحلة الثانوية، وثمانية طلاب جامعيين، وذلك بمنحهم شهادات التقدير، والمكافآت.وقد أعرب الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة القناة، خلال الاحتفالية عن سعادته بنجاح أبنائه وأبناء العاملين، مؤكدا علي أن النجاح هو أول الطريق والتفوق يحتاج الي تنميه مهارات، كما أوصى أبناءه المتفوقين بالانتباه للإرهاب في شكله الجديد الذى اتخذه أعداء الوطن وسيلة لاستقطاب الشباب، فأنتم المستهدفون فى المرحلة القادمة، وتابع رئيس الجامعة بأن مؤتمر الشباب الوطني الأخير تناول موضوعين رئيسين: "الإرهاب، ووسائل التواصل الاجتماعي".وأشار رئيس الجامعة، إلى أن حروب اليوم هى حروب العقول والثقافات وزعزعة الأفكار، وطالب الطلاب بزيارة المشروعات القومية الكبرى مثل أنفاق الإسماعيلية، والصوب الزراعية المقامة على آلاف الأفدنة، مؤكدا أنها جميعا تقف متحدية الشائعات والمنشورات الكاذبة "فاحذروا وسائل التواصل" واجعلها تقف عندك، ومن ناحيته قدم المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة التهنئة للمتفوقين وآباءهم، والشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكامل لجميع مناسبات العاملين.وأضاف رئيس جامعة القناة، أن اليوم هو يوم التكريم، وهو عيد للعلم والنجاح، تحرص الجامعة على الاحتفال به كل عام، وتمنى لأبناء العاملين مزيدا من التميز، فمصر بلد العلم والعلماء، ونأمل أن نرى من أبناء جامعتنا علماء في مختلف نواحي العلم على المستوى الوطني والدولي.