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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة استون فيلا ووستهام بث مباشر Yalla Goal تابع لايف shoot ماتش استون فيلا PLUS LIVE رابط مباشر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:09 م
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كورة لايف NOW مشاهدة مباراة استون فيلا ووستهام بث مباشر Yalla Goal تابع لايف shoot ماتش استون فيلا PLUS LIVE رابط مباشر
مشاهدة مباراة استون فيلا ووستهام بث مباشر
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ينتظر مساء اليوم فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى مع نظيره وست هام يونايتد، بالمباراة التي ستقام بملعب “فيلا بارك” فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حيث يسعي أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني خلال النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”،باستغلال عاملى الجمهور والأرض، حيث يمتلك في رصيده ثلاث نقاط فقط استطاع تحقيقها من الفوز على إيفرتون بينما خسر 3 مباريات أمام توتنهام وبورنموث وكريستال بالاس.


فأستون فيلا يحتل المركز الـ18 قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 3 نقاط، بينما يملك وست هام يونايتد رصيد 7 نقاط ويحتل المركز التاسع، يدخل أستون فيلا  مباراة اليوم بدون النجم المصري محمود تريزيجيه بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، .المهاجم جوناتان كودجيا

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