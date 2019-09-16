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نشأت الديهي: القصور الرئاسية تمثل هيبة الدولة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:11 م
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نشأت الديهي: القصور الرئاسية تمثل هيبة الدولة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القصور الرئاسية تمثل هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك مقر للحكم، ومقر للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أن عدء مصر والمتربصين بها تركوا كل ما تنفذه الدولة من مشروعات في مختلف المجالات، وتحدثوا عن القصور الرئاسية، حيث لم يتحدث أعداء الوطن بشكل جيد عن مشروع واحد نفذته الدولة.

وأضاف "الديهي"،: "مالفتش نظركم المسجد والكاتدرائية والطرق والكباري"، منوهًا بأن مصر سيكون بها عاصمة إدارية، وعاصمة تاريخية وهى القاهرة، وعاصمة سياحية متمثلة في 6 أكتوبر.

وشدد على أنه على المواطنين أن يقوموا بدورهم في عدم تصديق جميع المعلومات المطروحة دون التأكد من صحتها، منوها بأن هناك ضرورة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد ازدحام القاهرة.

وشن الديهي، هجوما حادا على مسعد أبو فجر، قائلا: "الخائن العميل، يتقول على مصر"، واصفًا مسعد أبو فجر بـ "النبتة الشيطانية" داخل سيناء.

وكشف "الديهي"، أن تعيين مسعد أبو فجر بهيئة قناة السويس، ووجوده في الاسماعيلية جعله مقرب من اليساريين، وقدم نفسه على أنه يساري ومثقف، كاشفا أنه في إحدى الأيام كان يجلس أحد القيادات اليسارية المعروفة سيد جبالي، وجمال عبد المعتمد، الرواي الكبير، ومسعد أبو فجر، على مقهى بالإسماعيلية، وقاموا بالاعتداء بالضرب على مسعد أبو فجر واتهموه بالخيانة والعمالة.
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